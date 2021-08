“No estaba en el contrato electoral que Perotti quiera irse del Frente de Todos”

Agustín Rossi, precandidato a senador nacional por la provincia de Santa Fe y exministro de Defensa, dijo en CNN Radio que “hacer una alternativa no estaba en el contrato electoral del 2019” cuando el gobernador Omar Perotti “asumió con el apoyo del Frente de Todos”.

“(Omar) Perotti llegó al Gobierno con el apoyo de todos los sectores que creamos al Frente de Todos. Que quiera irse y hacer una alternativa no estaba en el contrato electoral del 2019”, expresó en diálogo con María Laura Santillán en La Mañana de CNN.

Rossi, candidato a senador, reconoció que el presidente Alberto Fernández le pidió que “haga todos los esfuerzos para construir una lista única, si bien no estaba convencido”.

Sobre la candidatura de su competidor en las internas, el gobernador Perotti, consideró: “Construye esa configuración interna en el ‘Hacemos Santa Fe’ que lo emparenta con el modelo cordobés y eso es una ubicación distinta del peronismo. Por el contrario, Santa Fe tiene muchos problemas y los tiene que resolver de manera cooperativa y los senadores tenemos que ser el puente de esa cooperación”.

“Estoy en una zona media gris porque políticamente soy exministro, pero todavía no he presentado la renuncia porque el jefe de Gabinete (Santiago Cafiero) me pidió que lo haga cuando el Presidente esté en funciones plenas por el aislamiento”, explicó Rossi.