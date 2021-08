Olla popular y piquete en pleno microcentro de Mar del Plata

El Polo Obrero-Tendencia realizó este lunes por la mañana una olla popular en Córdoba y San Martín frente a la sede de Desarrollo Social de la Provincia debido a "la falta de respuestas ante los petitorios realizados hace seis meses".

"Queremos comunicarnos con Desarrollo Social porque venimos organizando distintas ollas en los barrios de la ciudad donde surgen reclamos muy urgentes como es el de la comida, la demanda habitacional y los compañeros no tienen respuesta", expresó la referente, María Giles.

"Luego de los temporales que hubo, los fríos que estamos pasando (por ejemplo los compañeros del barrio Belisario Roldán se hizo muy público el caso que hubo voladuras de techo) los compañeros están pasando estos fríos a la intemperie o con viviendas muy precarias que encima no permiten garantizar hoy las condiciones de sanidad para atravesar en medio de una pandemia", detalló.

Asimismo, Giles indicó que "el reclamo de hoy son sobre todo para una boca de alimentos para que podamos seguir organizando y garantizando las más de 15 ollas que se levantan en la ciudad, y que se de una respuesta inmediata a la cuestión habitacional que los compañeros no pueden seguir atravesando las temporadas que hacen en Mar del Plata con las condiciones de viviendas que tienen".

"(Ana) Prieto recién bajó y vamos a tener una respuesta ahora y si no tendremos que volver. Por el momento no hemos tenido respuesta. Venimos de meses de tratar de entablar un diálogo por WhatsApp, por llamada no pudimos hacerlo, vinimos incluso acá en otras ocasiones con menor cantidad de compañeros y no nos dieron respuesta. Así que tomamos la decisión de hacer una movilización pacifica y quedarnos hasta que nos den una respuesta porque no puede seguir así", explicó la referente.

En caso de no tener una respuesta favorable, Giles advirtió que "nos vamos a quedar acá hasta que tengamos una respuesta. La cosa es urgente, los compañeros no tienen para comer, no tienen para estar en un lugar seguro donde puedan pasar el frío. No podemos seguir con idas y vueltas, no podemos seguir con llamadas que no se contestan. Es una cuestión urgente y si hace que nos quedemos, nos tendremos que quedar".

También aclaró que "Desarrollo Social del Municipio tampoco está dando respuesta, lo único que tuvimos como respuesta fue en Desarrollo de Nación que es el alimento con el que estamos haciendo las ollas ahora, que igual es insuficiente porque solamente se dan alimentos secos, fideos, arroz y todos sabemos que para crecer, para tener un desarrollo, los chicos tienen que tener leche, carne, verduras".

Y detalló: "Tenemos ollas y merenderos en más de 6 barrios en los que se cocina para 60, 80, 100 familias por barrio".

Por último, Giles subrayó que "el reclamo central siempre es el trabajo, ante la falta de trabajo pedimos que se respondan estas demandas inmediatas, pero lo central y lo que realmente necesitan los compañeros es un trabajo digno que les permita poder garantizar sus necesidades básicas".