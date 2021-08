Selficiencia: hoy, David Sabadin

Como cada lunes, el CONICET Mar del Plata presenta Selficiencia, una propuesta para conocer a los científicos y científicas de nuestra ciudad en primera persona.

*¿Quién sos?

Soy David Sabadin, 36 años de marplatense y orgulloso egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP). Realicé mis estudio en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, primero la licenciatura y luego el doctorado en Ciencias Biológicas. Actualmente me desempeño como becario Posdoctoral del CONICET en el grupo Biología de Peces el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC-CONICET, UNMDP).

*¿Qué haces?

Desde mi formación doctoral me dedico al estudio biogeográfico de la biodiversidad marina. La biogeografía como área de conocimiento busca responder la pregunta ¿cómo y por qué se distribuye y varía la biodiversidad sobre la Tierra?, en mi caso particular sobre el mar y los océanos. La biodiversidad es un concepto central en la conservación, y complejo de precisar. Una definición útil es comprende la biodiversidad como “el conjunto de todas las especies de animales, plantas, microorganismos y sus diversas poblaciones, junto a los elementos no vivos y los procesos ecológicos que suceden entre ellos”. Esto es mucho para una sola persona!

En mi caso me ocupo de estudiar particularmente cómo y por qué se distribuye la biodiversidad marina en el Atlántico Sur, más específicamente la biodiversidad de la ictiofauna, es decir de los peces, tanto óseos como cartilaginosos (tiburones, raya, chuchos). Mediante la implementación de modelos matemáticos que relacionan a las especies con su ambiente busco determinar cuáles son los rango de su distribuciones. Posteriormente, agrupando todas las especies construyo un sistema biogeográfico (esquema) que categoriza las distintas áreas marinas en relación a la composición de las distintas especies de peces.

*¿Por qué lo haces?

Quería ser biólogo desde que tengo 8 años, y gracias a la Universidad Pública pude acceder a estudiar. No obstante haber estudiado, continuo siendo muy afortunado al poder trabajar en el grupo Biología de Peces, mis animales predilectos! Soy biólogo de vocación, y científico de convicción. Considero que la ciencia es el motor fundamental que permitirá transformar la sociedad hacia una verdadera interacción con la Naturaleza, donde seamos parte y conscientes de nuestro lugar en el universo. Creo en la ciencia y trabajo para aportar al cuidado y protección de nuestra casa, la Tierra. El objetivo de mi investigación es comprender como se distribuye actualmente y como lo hará en el futuro cercano, debido principalmente al cambio climático, la biodiversidad del Atlántico Sur.

*¿Cuál es el impacto de tu trabajo para la sociedad?

En las agendas de todos los gobiernos y cada día con mayor impulso se encuentra la necesidad de conservar y proteger la biodiversidad. La conservación, palabra muy utilizada hoy día, al igual que la biodiversidad, es un concepto amplio y complejo. Una definición es entender la conservación como “el estudio y acciones necesarias para el manejo del paisaje (naturaleza), a fin que se minimicen o neutralicen los efectos negativos de los seres humanos sobre la naturaleza, y se provea a los seres vivos del máximo número de alternativas para tolerar y sobrevivir nuestra breve presencia en este planeta”. Sobre estas dos definiciones, la biodiversidad y la conservación, los gobiernos diseñan los programas y acciones necesarias. En ese sentido, una de las estrategias más aceptadas para la conservación de la biodiversidad es la creación de áreas protegidas. Entendiendo a las áreas protegidas como aquellos sitios, que determinado su valor para el hombre y la naturaleza, es necesario que se excluyan o minimicen las acciones del hombre. Es aquí donde la biogeografía, el campo de la ciencia en que trabajo, juega un papel fundamental, pues a partir de determinar cuál es la composición y el agrupamiento de las especies en el espacio y en el tiempo, es posible identificar esquemas (sistemas de clasificación) biogeográficos, es decir dividir el ambiente en varias partes distintas unas de otras. Así los esquemas biogeográficos se transforman en la base para programar el manejo de las actividades del hombre y a su vez conservar la biodiversidad.

