La Liga Marplatense programó la sexta fecha del torneo

Con los punteros de cada grupo asegurados en Zona Campeonato, el primer fin de semana de agosto dará a conocer más clubes que disputarán la siguiente instancia en la parte "de arriba" pensando en el título anual.

Para eso, en algunos casos deberán ganar y otros esperar resultados para conocer su suerte en esta penúltima jornada que se jugará este sábado. El turno de las 12:45 corresponde a Quinta División y el de las 15 a Primera.

PROGRAMACIÓN TENTATIVA

Cancha: Argentinos del Sud

12:45hs, Argentinos del Sud vs Quilmes

15hs, Argentinos del Sud vs Quilmes

Cancha: San Lorenzo

12:45hs, San Lorenzo vs Colegiales

15hs, San Lorenzo vs Colegiales

Cancha: Kimberley

12:45hs, Kimberley vs Unión

15hs, Kimberley vs Unión

Cancha: Libertad

12:45hs, Libertad vs Nación

15hs, Libertad vs Nación

Cancha: General Mitre

15hs, General Mitre vs Alvarado

Cancha: Mar del Plata

12:45hs, Mar del Plata vs El Cañón

Cancha: Círculo Deportivo

12:45hs, Círculo vs General Urquiza

15hs, Círculo vs General Urquiza

Cancha: Chapadmalal

12:45hs, Chapadmalal vs Cadetes

15hs, Chapadmalal vs Cadetes

Cancha: Talleres

12:45hs, Talleres vs San José

15hs, Talleres vs San José

Cancha: San Isidro

12:45hs, San Isidro vs Banfield

Cancha: A Designar

12:45hs, Peñarol vs Al Ver Verás

15hs, Peñarol vs Al Ver Verás

Cancha: Boca

12:45hs, Boca vs Almagro Florida

Cancha: River

12:45hs, River vs Deportivo Norte

15hs, River vs Deportivo Norte

Cancha: Independiente

12:45hs, Independiente vs Once Unidos

15hs, Independiente vs Once Unidos