Lanata y el negocio de las fotomultas: “Ésta es una historia de motochorros, pero a alta escala”

Jorge Lanata habló tras la difusión de la investigación de Periodismo Para Todos sobre las fotomultas. Las palabras del conductor fueron una respuesta al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martinez Carignano, quien compartió un hilo de tweets donde aseguraba que el informe había estado “guionado por un tipo multiprocesado, conocido en el ambiente por comerciar merluza, radares truchos y extorsionar”.

“Habrán visto el quilombo de las fotomultas”, comenzó a decir Lanata, quien leyó parte de un artículo del diario Clarín titulado: “Detrás del millonario negocio de las fotomultas hay una pelea entre dos grupos de empresas”. La nota habla sobre CECAITRA y Secutrans, dos proveedores de la Ciudad y de los municipios más importantes del GBA.

“El domingo en PPT denunciamos que exempleados de CECAITRA pasaron a ocupar cargos en la Agencia Nacional de Seguridad Vial. O sea, se pasaron al otro lado del mostrador y desde ahí firmaron contratos con su ex empleador”, explicó Lanata, quien indicó que CECAITRA “es una cámara empresaria provee al estado los fierros, el software y el know how de las fotomultas con el argumento de que garantizan seguridad vial. Y se queda con la mitad del negocio”.

“El negocio de las fotomultas es enorme, la recaudación estimada por infracciones sólo en el AMBA es de 14 mil millones de pesos por año”, remarcó el conductor de “Lanata sin Filtro”.

“Martínez Carignano dice que el informe de PPT fue guionado por un tipo multiprocesado conocido en el ambiente por comercial merluza, radares truchos y extorsionar”, leyó Lanata, quien aseguró que “él (Carignano) se refiere a un tipo que es su competencia”. “Y sabe qué Carignano, no fue nuestra fuente”, afirmó.

Dicen que fui empleado de Cecaitra porque ellos ponían pauta en Radio con Vos, donde hice una columna con Berco. También fui columnista de Clarín durante todo 2019, y agradezco a Ricardo Roa la oportunidad que me dio. — Pablo Martinez Carignano (@pmcarignano) August 2, 2021

Lanata explicó que “de quien Carignano habla es de Leandro Camani, que es la empresa Secutrans y que también está en el curro de las multas, pero tiene menos contratos. Se quieren quedar con todo el negocio a través de la Universidad de San Martín”. “Este Camani, o sea Secutrans, está con la Universidad de San Martín y CECAITRA está con la UTN”, aclaró.

“Nosotros basamos nuestro informe en una denuncia de un abogado que se llama Omar Saquer que es representante de un particular que se llama Héctor Machi ante la Oficina Anticorrupción”, continuó diciendo Lanata antes de asegurar que en sus tweets “Carignano cita la resolución de la OA que dice que no cometió ninguna infracción al régimen de compatibilidad.

La OA resolvió así porque Carignano le ocultó información. Ante la denuncia la OA le pidió a los denunciados sus antecedentes laborales y un descargo. Y Carignano ocultó que le facturó a CECAITRA. El problema es que nosotros vimos las facturas de Carignano a CECAITRA. Le facturaba sus columnas en medios con el auspicio de la entidad, entre otros en el programa de Alejandro Bercovich”.

“El domingo que viene Carignano, véanos, porque vamos a mostrar las facturas. El abogado Sacher esta semana lo va a denunciar penalmente. El segundo de Carignano, Martín El Tahham, sí dijo la verdad ante la OA, porque el tipo tenía relación de dependencia con CECAITRA. En su caso la OA le dijo que debió abstenerse de participar del convenio”, aeguró Lanata.

“Martínez Carignano dice que la ANSV no contrata fotomultas, que eso lo hacen los municipios y las provincias. Nosotros nunca dijimos eso, dijimos que la ANSV firma con CECAITRA el acuerdo macro que habilita a municipios y provincias a contratar fotomultas”, afirmó Lanata, que tras una equivocación aclaró: “me sale motochorros porque esta es medio una historia de motochorros, pero de alta escala”.

“Se equivocó Carignano. Somos boludos, pero no tanto. En general, cuando decimos que tenemos los papeles, los tenemos”, concluyó el periodista.