Estudiantes y profesores denuncian problemas tanto en la presencialidad como en la virtualidad

En el marco de una jornada de protesta a nivel nacional, trabajadores de la educación y estudiantes de Mar del Plata realizaron este jueves a la mañana una concentración y movilización en el Consejo Escolar local para reclamar una solución a los problemas de infraestructura, calefacción y conectividad que tienen las escuelas de la ciudad.

En las puertas del edificio ubicado en Avenida Colón 6040, un gran grupo de auxiliares, docentes y alumnos se manifestaron en busca de una respuesta y aseguraron que no se está pudiendo garantizar la continuidad pedagógica ni el acceso a la educación tanto en la presencialidad como en la virtualidad.

"No se puede tener clases presenciales, ni virtuales, por distintos motivos. En muchas escuelas de la ciudad hay muchos problemas de infraestructura. No hay ventanas, calefacción, se inundan por las lluvias, no se puede salir al patio", explicó una estudiante al móvil de El Marplatense.

"También hay problemas de derrumbe y luz. Tampoco hay conectividad en distintos puntos de la ciudad. O no lo pueden pagar, no llegan, o no pueden conectarse porque no tienen dispositivos. Y la mayoría son profesores que tienen que pagar todo de su bolsillo", denunció.

"Cuando necesitan dar clases presenciales no pueden por problemas en los establecimientos. Después de cinco movilizaciones, todavía no nos dan una respuesta. Se van por la puerta de atrás y no dan la cara. Hasta que no nos de una solución vamos a seguir viniendo", concluyó.