Marcha contra la injusticia: "El Poder Judicial está en decadencia"

Una importante manifestación se desarrolló en las puertas del edificio de Tribunales en reclamo de justicia, donde se reunieron familiares, allegados y víctimas para visibilizar su descontento ante la inacción judicial.

Rocío, una de las manifestantes, víctima de maltrato por parte de su ex pareja sostuvo en declaraciones a El Marplatense que "lamentablemente las causas que no avanzan tienen que ver con que siga habiendo policías corruptos, como mi expareja que es policía bonaerense y se desempeña en Camet, quien me ha violentado, me ha pegado y le ha gritado a mi hijo. Tiene cuatro perimetrales, me amenazó de muerte y sigue en las calles trabajando como si nada. Nunca fue apartado de la fuerza".

Por su parte Miguel Osorio, familiar de uno de los tripulantes del Rigel, manifestó que "en nuestro caso llevamos 38 meses reclamando que por ley a los familiares de las víctimas de los hundimientos nos tendrían que otorgar las pensiones correspondientes".

"Desde los hundimientos tanto del Rigel, como del Repunte y otras embarcaciones más no hemos tenido nunca un certificado de defunción, lo cual a los seis meses se tendrían que haber otorgado. Las familias han quedado abandonadas, por parte del Estado, la Provincia y la Municipalidad", afirmó.

"Hace más de cuatro años que venimos reclamando sin respuestas. Es por esto que hoy nos movilizamos. El Poder Judicial está en decadencia. Necesitamos que nos escuchen", remarcó Guillermo Pérez, padre de Lucía, víctima de femicidio.

"Este pueblo no quiere ser juzgado por esta justicia, porque esta justicia es inoperante. Nosotros seguimos reclamando sin respuestas y ellos siguen sentados pensando que son los dueños de la justicia y la realidad es que no es así. Los jueces y los fiscales tienen que ser imparciales y tienen que hacer las cosas como corresponden y como lo demanda una sociedad", concluyó Pérez.