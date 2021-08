Básquet: Estados Unidos venció a Francia y logró el oro olímpico en Tokio 2020

El seleccionado de Estados Unidos consiguió este sábado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, al vencer a Francia por 87-82 en la final, que tuvo como gran figura al alero Kevin Durant, autor de 29 tantos.

El "NBA Team" no dio lugar a sorpresas en el Saitama Súper Arena y edificó su triunfo con parciales de 22-18, 22-21, 27-14 y 16-19.

El aporte de Jayson Tatum (19 puntos y 7 asistencias) también resultó decisivo para que Estados Unidos asegurara su cuarto campeonato olímpico consecutivo, que se suma a los de Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016.

La última vez que los norteamericanos resultaron eliminados de una competencia olímpica fue a manos de la "Generación Dorada" de Argentina (81-89) en las semifinales de Atenas 2004.

Francia, que pagó caro su desacierto desde la línea de los tiros libres (18/29) y las pérdidas de pelota (18), tuvo como máximo anotador al escolta de los New York Knicks Evan Fournier con 16 puntos.

