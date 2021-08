Rodríguez Larreta: “No estoy de acuerdo con ironías que aludan a las mujeres”

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se refirió en CNN Radio a las declaraciones del diputado Fernando Iglesias sobre la actriz Florencia Peña en el marco de las visitas a Olivos: “No estoy de acuerdo con ironías que aludan a las mujeres o que puedan dañarlas”.

“No estoy de acuerdo y en la Ciudad hemos defendido a fondo la igualdad con una gran cantidad de acciones”, expresó, aunque recordó que “una cosa no quita la otra y no invalida el problema de que en el medio de la pandemia y con la gente angustiada haya encuentros sociales” en referencia a la polémica por las personas que ingresaron a la quinta presidencial.

En diálogo con María Laura Santillán en La Mañana de CNN, el funcionario porteño dijo que “hay que respetar la vida privada de todos, pero el Presidente tiene que cumplir con las normas y si no se podía reunir no se podía”.

“Eso se cuestiona y no tiene que ver con que sea privado o público”, acotó, en tanto que consideró que los funcionarios públicos deben “dar el ejemplo”. “Me parece bien que se investigue si se incumplieron las normas de la cuarentena”, indicó.

Sobre las diferencias con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien cuestionó el armado de la lista en la provincia de Buenos Aires, Larreta afirmó: “Lo respeto mucho y es un gran gobernador. Hizo muy buen trabajo. Podemos tener diferencias sobre una elección interna, pero lo respeto. Tengo buena relación y puede haber alguna palabra de más. No lo justifico ni lo minimizo, pero tenemos buena relación”.

Asimismo, aclaró que “la mejor forma de dirimir las candidaturas es que no las elijamos Morales ni yo; que decida la gente en las PASO. Es sano y democrático”.

Además, Larreta aseguró que dialoga “con todos” y sostuvo que “más allá del ruido es la primera vez en la historia de la democracia que con el peronismo en el gobierno la oposición se mantuvo unida”.

“Yo le dedico todo mi día a la gestión. Es natural que la preocupación de la gente sean los problemas de todos los días como la vacunación, la seguridad y los temas económicos”, consideró Larreta, mientras que opinó que “la gente se enchufa los últimos días” con las elecciones.

“Estamos enfocados en los temas que le preocupan a la gente”, acotó.

Sobre el proceso de vacunación, dijo: “Estamos tratando de acelerarlo lo más posible. El miércoles se anunció la aprobación de la combinación de vacunas y ya lo estamos implementando con las de Moderna como segunda dosis para los que recibieron el primer componente de Sputnik”.