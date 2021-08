Afirman que no hay circulación de la variante Delta en Mar del Plata: las muestras dieron negativo

"Se confirmó que los dos casos positivos no era", así lo afirmó el director de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Adrián Alasino, en relación a las muestras de dos marplatenses llegados del exterior enviadas al Instituto ANLIS-Malbrán para ver si habían contraído la variante de preocupación Delta.

Además, el especialista en Medicina General aprovechó la oportunidad para analizar el presente de la situación epidemiológica de la ciudad, las últimas medidas del Gobierno, que eliminó el sistema de fases y avanzó a un modelo con mayores aperturas, y alertar sobre la "inevitable" llegada de la cepa.

"Estamos viviendo un buen momento en cuanto a que los contagios siguen descendiendo. No han impactado las vacaciones de invierno, ya se puede ver que ese movimiento de personas no generó un aumento de casos, y la vuelta de los chicos a la escuela tampoco. Dos hechos que dicen que la circulación viral es baja", celebró.

delta "No hay circulación comunitaria, pero hay un retraso de la tercera ola que va a llegar. Aunque aún no sabemos cuándo. Me parece bien las medidas que se van tomando, es necesario abrir. Esta etapa que tenemos, un poco de paz, es una ventana entre que baja la curva y se espera que venga la otra, lo que hay que aprovechar al máximo. Hay una coincidencia de que la cepa va a llegar igual", afirmó.

"Nos viene bien para achicar la brecha entre dos dosis y una dosis, porque está comprobado que 25 veces menos es la afectación si te agarra Covid 19 con dos vacunas. Es mucho. Hay que potenciar la segunda dosis", concluyó en diálogo con CNN Radio Mar del Plata 88.3.