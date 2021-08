Lauría disparó contra Montenegro: "Yo duermo bien, ¿y usted?"

El concejal Nicolás Lauría emitió una dura carta en contra del Intendente Guillermo Montenegro, en la que se refirió a la problemática de la inseguridad y cuestionó las designaciones del os secretarios de Seguridad.

"Me preocupa que diga que la inseguridad es una cuestión de campaña política. Sufro al ver que crece la criminalidad en la ciudad con hechos delictivos en todos los barrios de la ciudad. Creer que esto es sólo un tema de campaña me recuerda a cuando se decía que la inseguridad era sólo una sensación. Ahora que se encuentra en campaña y seguramente vuelva a caminar por muchos barrios de la ciudad, escuche la preocupación de la gente. Va a ver que no es un tema proselitista", aseveró Lauría.

En este sentido, agregó: "Pienso que en casi 2 años de gestión no pudo encontrar en casi 1 millón de habitantes que tiene la ciudad a un experto en seguridad. Hemos tenido en cambio dos secretarios de seguridad que vinieron de Buenos Aires y que conocieron la ciudad cuando se enteraron de la designación. No es casualidad como estamos hoy. Nos dijo en la campaña que la seguridad era su especialidad, que venía a traer el modelo la Ciudad de Buenos Aires donde fue Ministro, pero lo cierto es que cada día nos parecemos más a Rosario. Yo no tengo nada que responder a la almohada por la noche. No sé si usted puede decir lo mismo".

El ex basquetbolista fue el primer candidato a concejal en la lista que llevaba a Guillermo Montenegro como candidato a Intendente. Por ese motivo, el comunicado inicia remarcando ese acompañamiento que realizó "junto a muchos sectores" que estuvieron "desde el primer momento trabajando en la campaña que lo llevó al lugar donde hoy se encuentra".

"Creo en el trabajo en equipo, pero entiendo que usted no valoró todo el esfuerzo y dedicación de sectores de Mar del Plata que caminaron la ciudad con ustedes desde el primer día. Sigo creyendo que es a través del conjunto que se logra lo mejor para Mar del Plata. Pero usted siempre desestimó la colaboración que recibió de muchos militantes y compañeros", agregó el edil.