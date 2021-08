Comenzó la aplicación de vacunas combinadas en Mar del Plata

Mar del Plata avanza en la aplicación de dosis combinadas para completar esquemas de inmunización contra el coronavirus en el marco de la campaña nacional de vacunación, con posibilidad de demanda espontánea.

Está orientado a personas con factores de riesgo que habían recibido una primera dosis de Sputnik V para combinar con una segunda vacuna de otro laboratorio, en este caso de Moderna, que fueron distribuidas ayer.

Y hoy se inició en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La primera fue Antonieta, quien expresó que "después de cuatro meses me di la Moderna. Me llegó el turno, me acerqué y tenía dos opciones: era esta o esperar a la Sputnik V".

"Me avisaron que era por combinación y acepté. Yo soy grande y para mí es muy importante tener la segunda dosis. Llevo un año y medio adentro de mi casa, y tenía miedo", agregó la mujer.

Mientras que otra persona, que ya se había aplicado la segunda dosis, Elsa, manifestó que "la primera me la dieron en abril y era de Sputnik V. Directamente yo acepté cuando me llegó el turno. Lo más importante era completar el calendario de vacunación".

Cabe recordar que ayer salieron 500 mil turnos de Moderna para completar esquemas de quienes recibieron la primera dosis de la Sputnik V. No es necesario inscribirse, sino que la invitación llega a la aplicación, al mail o al whastapp.

En tanto, quienes prefieran seguir a la espera de una segunda dosis de la vacuna rusa se puede cancelar el turno, pero desde el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires recomendaron "utilizar esquemas combinados porque demostraron tener la misma eficacia y seguridad".