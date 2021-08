Vecinos de Zona Roja volvieron a manifestarse: "Somos agredidos todas las noches con botellas"

Los vecinos de la Zona Roja volvieron a salir a la calle para exigir mayor seguridad. Realizaron una manifestación que consistió en una movilización por la avenida Luro.

"Estamos marchando repudiando que no se está haciendo nada en el barrio. Vemos la inacción del intendente que no quiere mover y los concejales que no está haciendo nada. Protestamos contra la fiscalía también", expresó Francisco, referente de los vecinos, en diálogo con El Marplatense.

Asimismo, detalló complicaciones entre los vecinos al momento de ingresar a sus viviendas: "Somos agredidos todas las noches con botellas".

Los manifestantes recorrieron la avenida Luro y se nuclearon en la intersección con Jara para visibilizar su reclamo.

Vecinos de los barrios Don Bosco, Los Andes y Sarmiento aguardan por la audiencia pública que debía darse en el Concejo Deliberante pero que aún no tiene fecha de realización ni se vislumbran avances al respecto.