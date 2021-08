Fernández Meijide: “En el gobierno se creen impunes porque tienen el poder”

Graciela Fernández Meijide, presidenta del Club Político Argentino, dijo en CNN Radio que el presidente Alberto Fernández “debería salir a pedir disculpas” por el escándalo desatado a partir de las fotos en la residencia de Olivos en medio de la cuarentena estricta por la pandemia.

“Debería salir a pedir disculpas. Pedir disculpas no te mata, pero no pedirlas hace que uno intensifique la sensación de que no le importa la cosa pública”, expresó Meijide en diálogo con María Laura Santillán en La Mañana de CNN, y agregó que “se creen impunes porque tienen el poder”.

Además, lamentó que “hay gente muy decente que está trabajando y bien y quedan envueltos en esta situación”, aunque advirtió que “nadie por descuido invita a tanta gente y compra cosas para tomar y comer''.

“No había nada descuidado, estaba todo programado”, aclaró.

Por otra parte, Meijide se preguntó: “Por qué aparece la foto. Una cosa es el listado que era lo que apareció primero y coincidían las fechas y otra cosa es la imagen confirmando lo que uno sospechaba. Quién dejó que la foto saliera”.

“El conflicto interno de aquellos que nos gobiernan es lo que me preocupa. Eso nos debilita enormemente”, acotó.

Finalmente, aseguró que “sobran las palabras porque han sido usadas todas en repudio de un hecho tan contrastante de lo que se dice con lo que se hace”.

“Creen que pueden hacer lo que les dé la gana porque tienen el poder”, concluyó.