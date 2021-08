Néstor Grindetti: “Mauricio Macri no es un lastre para la campaña”

Néstor Grindetti, intendente de Lanús y jefe de campaña de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires, dijo en CNN Radio que el expresidente “Mauricio Macri no es un lastre para la campaña, de ninguna manera” y aseguró que “va a estar en nuestras recorridas” de cara a las elecciones legislativas.

“No hablé con Macri desde que volvió de viaje, pero las leyes y normas están para cumplirse”, expresó Grindetti en diálogo con Nacho Girón y Nuria Am en el programa Digamos Todo.

Según pudo saber CNN Radio, inspectores de la provincia de Buenos Aires labraron un acta al expresidente Mauricio Macri después de no haberlo encontrado en la residencia en la que debía cumplir aislamiento tras un viaje al exterior. Su abogado Pablo Lanusse dijo que el exmandatario había informado acerca de un cambio de domicilio.

Por otra parte, habló sobre el escándalo a partir de las fotos publicadas por el encuentro del presidente Alberto Fernández junto a un grupo de personas en Olivos en plena pandemia: “Todos somos iguales frente a la ley”.

En un escenario electoral, Grindetti afirmó que “seguramente lo va a afectar, pero nosotros no tenemos que hacer leña del árbol caído. Los mecanismos de la democracia dirán cuál es el próximo camino. Nuestra campaña es con la gente y no estar resaltando algo que se ve”.

De todas formas, confirmó el avance del pedido del juicio político contra el presidente Alberto Fernández. “Nuestros diputados ya lo presentaron”, indicó.

“Cuando vi la foto de Olivos sentí desazón. Si el presidente pidió disculpas es porque se dio cuenta que hizo algo mal. Está mal saltarse la cola para hacer algo”, lanzó.

“A la campaña la veo bien y avanza dentro de la programación que tenemos. Somos meticulosos y avanzamos según lo que tenemos planeado. La semana que viene se van a estar manifestando las propuestas”, confirmó, en relación al trabajo que viene realizando sobre la figura de Diego Santilli, uno de los precandidatos de Juntos en la provincia de Buenos Aires.

Sobre las internas dentro del espacio, Grindetti aclaró: “No nos metemos en chicanas o peleas internas porque la gente tiene preocupaciones muy serias”.

“Para nosotros no hay grietas. No nos hemos detenido en chicanas por respeto a la gente. El vecino está preocupado por no enfermarse y tener trabajo. Estar en cosas chiquitas e internas hace que el vecino se aleje de la política”, acotó.