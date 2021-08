Plaza Rocha: cada vez más personas ven una salida laboral en la feria

Cada vez más gente ve en la economía social una posibilidad de acceder a una salida laboral o complementaria a su actividad.

Las ferias de alimentos agroecológicos y productos artesanales ya se han convertido en parte del paisaje urbano en los espacios verdes de diversas localidades. De esta manera las plazas centrales se convierten en centros de interés y puntos de encuentro para los ciudadanos que buscan artículos naturales y buenos precios en un momento de crisis. En este contexto, cada vez más emprendedores han decidido formar parte de estos eventos semanales, como una fuente laboral o para obtener un aporte extra para la economía familiar.

Este es el caso de la Plaza Rocha en Mar del Plata, una de las siete plazas fundacionales de la ciudad, ubicada entre las calles Dorrego, 20 de Septiembre, San Martín y 25 de Mayo, la cual desde hace varios años viene desarrollando una feria con manufacturas locales y artículos usados.

"Actualmente solo estamos trabajando las personas que hemos sido censadas en su momento por protocolo. Hay casos donde la gente no está viniendo, por lo que se les da de baja y se les va dando de alta a las personas que están en la lista de espera que son más de 600 familias", manifestó Alejandra Díaz, referente de los feriantes de Plaza Rocha en declaraciones a El Marplatense.

"Notamos que cada vez hay más gente que se acerca a preguntar como tiene que hacer para anotarse y poder estar como feriante. Nosotros les vamos explicando y se van anotando, pero actualmente hay más de 600 familias en lista de espera", remarcó.

En referencia a como se han podido desempeñar en medio de la pandemia, Díaz sostuvo que "por suerte pudimos vender algunas cosas por internet, aunque igualmente no es lo mismo. En mi caso no recibo ayuda social de nada. El único ingreso que tengo es el de mi marido que es jubilado. De hecho también hay muchas personas que está jubiladas y se encuentran trabajando acá, porque no tienen posibilidades de trabajar en otro lado. Son personas excluidas del plan laboral".

Al ser consultada con respecto a la relación con Inspección General "nos estamos manejando muy bien. Con la Municipalidad estamos viendo la posibilidad de empezar a arreglar la plaza. La idea es empezar a tirar granza en los pasillos, poner plantas y pintar", detalló la referente de los feriantes de Plaza Rocha.

"El personal de Inspección General realiza controles diarios para que no haya 'manteros', que es algo que manejan exclusivamente ellos y no es una decisión nuestra. Esto tiene que ver con los controles dispuestos por la pandemia", aclaró Díaz.

"Por otro lado, después de las elecciones se comenzará a tratar la ordenanza que habla de la Ferroautomotora como lugar para establecernos, pero lo cierto es que además de que el lugar es chico, tampoco pertenece al municipio, por lo que es algo que se deberá rever", afirmó.

"Por el momento ya nos han dicho que nos vamos a quedar en la plaza y es lo que en realidad queremos que se establezca definitivamente. Estamos peleando para que la ordenanza establezca que podamos desempeñarnos en esta plaza", concluyó Alejandra Díaz.