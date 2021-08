Muerte del cuidacoches: "Queremos que revisen las cámaras y el intendente se preocupe por lo sucedido"

Luego de ocurrido el hecho donde una camioneta que circulaba a gran velocidad atropelló y mató a un cuidacoches de 30 años en Mar del Plata, en la madrugada de este domingo en Constitución y Benito Juárez, cerca de una reconocida cervecería. Por estas horas, familiares y vecinos se manifiestan en el lugar y reclaman justicia para dar con el paradero del conductor.

Según informaron fuentes policiales, Emanuel Corbalán -de 30 años- fue embestido por una camioneta Ford Ranger, color gris. El hecho ocurrió entre la 1.20 y las 2 de la madrugada en Avenida Constitución al 5.500.

El impacto fue de tal magnitud que se escuchó en el interior del local de cervecería artesanal Antares.

"Mi marido cuidaba los coches en esta zona desde hacia 5 años. Vino una persona a toda velocidad, lo paso por arriba y lo dejó tirado solo como a un perro, a su propia suerte y falleció dejando a toda una familia", manifestó Carolina Vera, esposa de la víctima en declaraciones a El Marplatense.

La reconstrucción hecha por la Justicia, arrojó que la camioneta Ford Ranger venía por la calle Marco Sastre desde Acevedo -en sentido Norte Sur- y al llegar a la Avenida Constitución tenía las luces apagadas.

En ese contexto dobló hacia la derecha y, a unos 150 metros, embistió a Corbalán, que se encontraba en la calle trabajando de cuidacoches.

"Pedimos por favor justicia. La persona que lo atropelló se dio a la fuga. Queremos que revisen todas las cámaras, que el intendente se preocupe por lo sucedido, queremos que se haga presente y nos de respuestas, buscando con todas las cámaras, porque no se puede ver bien la patente", lamentó Vera.

"Quiero que por favor aparezca esta persona que lo atropelló y se haga justicia. Dos nenes chiquitos han quedado sin su papá", afirmó.

Al ser consultada sobre como se enteró de lo sucedido, Vera sostuvo que "me llamaron de la Comisaría 7ma para decirme que mi marido había tenido un accidente y que iban a pasar por mi casa. yo les pregunté si estaba bien, si estaba vivo y no me dijeron nada en ese momento, solo que iban a pasar por casa para hablar conmigo".

"Fue así que empecé a llamar al hospital y me dijeron que no me podían decir nada y que necesitaban que me acercara. Al rato apareció la policía en mi casa y me dijeron que tenía que ir si o si con ellos y cuando llego a la comisaría me dijeron que él había muerto", relató.

"Gracias a Dios, los Veteranos de Malvinas me han ayudado poniendo a mi disposición al abogado Maximiliano Orsini, quien se está moviendo por todos lados averiguando y presentando cosas. Lamentablemente hasta ahora no tenemos nada del culpable", aseveró la esposa de Corbalán.

"Vamos a hablar con los vecinos y vamos a mover todo lo que haga falta para que aparezca el culpable", concluyó Carolina Vera.