Jardín 905: piden arreglos para que los más chicos vuelvan a clases

El Jardín de Infantes 905 es uno de los establecimientos educativos de Mar del Plata que padece falencias de infraestructura, por lo que las clases presenciales no se han vuelto efectivas.

En esta época del año, el frío se han vuelto una traba para muchas escuelas. En este caso sucede para un sector del establecimiento, más precisamente para los niños que asisten a las salas de 3 y 4 años.

"Hasta que en mayo se volvió a Fase 2 en Mar del Plata, venían en burbujas y desde entonces no vinieron más. Cuando empezaron los fríos, el problema es que no funciona una caldera que afecta a las salas de 3 y 4 años del jardín. Los de 5 años vienen y pedimos que sea igual para los de 3 y 4 porque tienen los mismo derechos. No pedimos que vengan a morirse de frío, pero tampoco mandan a la persona que arregle la caldera. Los reclamos directivos son desde el 2018 y hace varios años que no tiene solución", indicó Alejandra, una de las madres.

"Antes de las vacaciones de invierno nos reunimos con los directivos, que presentaron los pedidos, pero sigue sin solución. Enviamos una nota al Consejo Escolar a la jefa de Infraestructura y no hay respuesta. Y si no la arreglan, recién después de la primavera van a poder volver a las aulas", agregó.

Asimismo, detalló que "el complejo comparte primaria y secundaria, que tiene clases, al igual que una sala de 5 de ese lado. Los padres hemos realizado varias propuestas, pero no son viables los caloventores porque las instalaciones eléctricas son muy viejas por lo que cualquier cosa que se enchufe hace saltar la térmica. El edificio no está en condiciones en muchos aspectos".

"Hubo tiempo para los arreglos, se hicieron las presentaciones correspondientes y sólo falta mandar al personal. Nos parece injusto que se pueda venir a votar a esta escuela, pero no a estudiar", cerró.