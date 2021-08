Advierten nuevos conflictos salariales en supermercados chinos, autoservicios y almacenes

El conflicto en un supermercado chino en la zona de Constitución tomó protagonismo esta semana, tras una manifestación que realizaron desde el Sindicato de Empleados de Comercio. Fuentes del gremio indicaron que no se trata de un hecho aislado y que continuará repitiéndose.

"En Mar del Plata no podemos aceptar que pasen estas cosas, ni en un supermercado de origen oriental ni en ningún establecimiento podemos tener empleados no registrados y trabajo en negro", afirmó el secretario gremial del Sindicato, Darío Zunda, en diálogo con CNN Radio Mar del Plata (FM 88.3).

Zunda destacó que "no es un caso aislado" lo que ocurrió en Constitución y Pirán. "En el marco de la pandemia todos sabemos que el sector del comercio de la alimentación ha sido ganador. No podemos aceptar que la variable de ajuste sea el sueldo de los empleados de comercio, bajo ningún punto de vista. Es mentira que no los pueden pagar y no es la regla de juego el ajuste a los trabajadores. Que pidan al Estado subsidios o créditos a tasa baja", aseveró.

"No es un problema de supermercados chinos, sucede porque hay casi 200 supermercados chinos en Mar del Plata, pero también hay almacenes, autoservicios, kioscos, que cuentan con empleados de comercio atendiendo que también deben tener el sueldo que corresponde", aclaró el gremialista.

De aquí a los próximos meses, el Sindicato cuenta con un plan de trabajo para poner en regla a "todos los supermercados de origen oriental que tienen situaciones irregulares, así como otros autoservicios y almacenes". "Si no se llega a un acuerdo, habrá una protesta frente al establecimiento", afirmó.