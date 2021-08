El abogado Julio Razona se refirió a la denuncia que realizó por "falsificación ideológica de documento público" por las partidas de defunción por coronavirus, que apunta "al personal responsable que haya rubricado Partidas de Defunción asentando fallecimientos que se habrían producido por COVID 19".

"Ante un virus no identificado y una autopsia que no se ha hecho, aseverar que una persona murió por covid 19 es una falsedad, se está mintiendo en cuanto al motivo de muerte de una persona", aseveró en diálogo con CNN Radio Mar del Plata (FM 88.3).

En base a los fundamentos de la denuncia, apuntó que "el mismo ministerio de salud ha contestado una información publica de que el virus covid jamás fue aislado, en consecuencia no está identificado" y "a esto se le suma que no se han llevado a cabo autopsias".

"Intervengo como particular damnificado en varios de estos hechos. Personas fallecidas en circunstancias no muy claras. Hemos pedido a la Justicia que lleve a cabo investigación por muertes dudosas. Desde diciembre estoy pidiendo autopsias de determinadas causas, siempre encontrándome con las mismas respuestas. Es un derecho a cualquier persona fallecida que se le haga autopsia. Se ha sostenido con distintos argumentos que no se hace. Es una recomendación del Ministerio de Salud no hacerlas", añadió.

Por último, Razona opinó que "la política sanitaria se basa en estadística, y si son erróneas nunca se va a poder llevar a cabo una política sanitaria, honesta y eficiente para combatir el virus que sea. Investigar la veracidad de estas muertes".