Desbaratan una fiesta clandestina con 100 personas en Faro Norte

La flexibilización no alcanza. Ciertas cuestiones fueron "liberadas" por parte del Gobierno provincial, a partir, de varias semanas consecutivas con descenso de casos y la aceleración del Plan de Vacunación. No obstante, muchos no entienden la gravedad del asunto y en Mar del Plata continúa la realización de eventos que conspiran contra los cuidados.

En la madrugada de este domingo, a raíz de llamado al 911, personal de Comisaría 5ta. constató en un domicilio de calle Medrano al 3600, una fiesta clandestina con aproximadamente 100 concurrentes.

Se identificó al propietario y organizador de la reunión, un joven de 20 años de edad, para con el que el Dr. Galera, de la UFI Federal en turno, dispuso que se inicien actuaciones por Infracción al DNU 494/21.