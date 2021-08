Una jauría atacó a una mujer en la costa: "El Centro de Salud ha recibido un montón de casos por estos perros"

Analía Duffó practica ciclismo habitualmente por la costa de Mar del Plata. Vive en el barrio Zacagnini y aprovecha la bicisenda rumbo a Santa Clara del Mar para circular.

Durante el mediodía de este martes salió a hacer su habitual recorrida, pero al regresar se topó con una jauría que la rodeó y, al quedarse quieta, por no saber cómo reaccionar fue ferozmente atacada.

"Cuando estoy volviendo a la altura del Parque Peña me ataca una jauría que venía del lado de la playa. Estaban como escondidos y se aparecieron 8 o 9 perros grandes. Me empezaron a ladrar y a rodear. No atiné a nada, me quedé quieta hasta que me empezaron a morder las piernas. Empecé a pedir ayuda y un vehículo se arrimó, y un hombre me salvó al meterse con su camioneta en la bicisenda", le contó Analía a El Marplatense.

Todas las heridas de la mujer son de las rodillas hacia abajo y la pierna derecha es la más afectada. "Por suerte tenía una calza gruesa y eso hizo que no me desgarraran más la piel. Tengo muchas mordeduras que todavía sangran".

Y agregó: "Estoy tomando antibióticos, estuve en el Centro de Salud, pero la vacuna antirrábica está en falta en este momento, así que estoy en lista de espera. Si bien me dijeron que hace 30 años no existe la rabia en Mar del Plata, no me voy a arriesgar a que me pase algo. Estoy viendo si puedo comprarlas".

Por último, Analía destacó que "en el Centro de Salud, me dijeron que en los últimos dos meses han recibido un montón de casos de ciclistas mordidos por estos perros. Zoonosis no los puede retirar porque no tienen dueño, pero tenían collar así que evidentemente son de alguien. No puedo creer que no se pueda hacer nada. Hay que tener cuidado a la hora de circular por ahí".