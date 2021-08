Aldosivi va al Monumental en busca de la punta

Aldosivi enfrentará este jueves desde las 21 a River Plate en el Monumental por la octava fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido tiene varios condimentos, pero el más importante de ellos es que si el "Tiburón" gana se subirá a la punta del campeonato junto con Lanús (puede ser compartida si también ganan Estudiantes y Talleres que juegan durante esta tarde).

A este partido llega mucho mejor parado el equipo de Gago, que viene de golear a Colón, mientras que River, eliminado de la copa, empató con Gimnasia.

Para este encuentro, Gago no tiene a todos los jugadores a disposición por la lesión de Francisco Cerro que no viajó, por lo que no podrá repetir equipo. Si bien no dio indicios, Federico Gino ocuparía el lugar del ex Vélez.

Marcelo Gallardo no podrá contar con el uruguayo Nicolás De La Cruz y el colombiano Jorge Carrascal se sumaron a la lista de lesionados que ya integraban los defensores Fabrizio Angileri, Jonatan Maidana y Javier Pinola.

En busca de variantes, el "Muñeco" probó ante el "tripero" con el juvenil Santiago Simón pero ante el "Tiburón" se inclinaría por José Paradela y el regreso de Julián Álvarez, quien sorpresivamente fue suplente.

Posibles formaciones:

River Plate: Franco Armani; Alex Vigo, Paulo Díaz, David Martínez y Milton Casco; Enzo Pérez, José Paradela, Bruno Zuculini y Julián Álvarez; Matías Suárez y Braian Romero o Federico Girotti. DT: Marcelo Gallardo.

Aldosivi: José Devecchi; Emanuel Iñiguez, Fabricio Coloccini, Emiliano Insúa y Emanuel Insúa; Federico Gino, Gastón Gil Romero y Gastón Lodico; Malcom Braida, Martín Cauteruccio y Federico Andrada. DT: Fernando Gago.

Hora: 21

Árbitro: Fernando Rapallini

Estadio: Antonio Vespucio Liberti