El kirchnerismo le apunta al Municipio por el deterioro del Minella y pide auxilio de Nación

Por Marcelo Marcel

Tal como lo informó este portal de noticias, el estado general del estadio municipal José María Minella es de mayor preocupación para las autoridades de la ciudad y ya dejó de ser esa bella postal de uno de los escenarios más pintorescos del futbol argentino.

Dueño de una gama de recuerdos imborrables, desde el Mundial de 1978 para acá, el "Mundialista" -como se lo conoció durante mucho tiempo- fue sede de las mejores galas, con principales figuras, como Diego Maradona ganando el último título oficial en 1992. Y las clásicas noches de temporada estival con el tradicional Torneo de Verano.

Hoy, a 44 años de su inauguración, el máximo escenario de la ciudad ya no es competitivo para las ofertas de otros tiempos: no puede recibir partidos de la Conmebol y su estado, para los partidos oficiales de Aldosivi en la Liga Profesional o de Alvarado en la Primera Nacional, es -por lejos- el no deseado.

Si algo distinguía al Minella en el último tiempo era su campo de juego, su césped. Pero, en los últimos meses, eso se vio alterado por la presentación de un escenario que a vista estuvo incluso criticado por futbolistas, entrenadores y quienes desde el relato o el comentario llevan las imagen de cada partido a distintos destinos. Es la peor imagen.

Con este estado deplorable del campo terminó recién el partido #Aldosivi #Racing Los colegas periodistas hablaron de goteras en cabinas y del estado deplorable de todo el Minella. Veníamos pidiendo informes al respecto desde el @FrenteMdp al gobierno de Montenegro (sigue) pic.twitter.com/D05fGjpDD9 — Vito Amalfitano MdP (@VitoMundial) July 27, 2021

“El estadio es patrimonio de la ciudad y el gobierno municipal lo mantiene en un estado de abandono absoluto. Este es el segundo pedido de informes que solicitamos sobre la situación del Minella; del primer pedido al Emder no tuvimos respuesta. Desde este bloque de concejales tuvimos la inquietud al ver las condiciones del Estadio, a lo que se sumaron las manifestaciones de espectadores televisivos y vecinos, junto a las repercusiones lamentables que tuvo la televisación durante el debut de Aldosivi como local en la Liga Profesional 2021 el pasado sábado 17 de julio. El país entero vio las malas condiciones en las que se encuentra un espacio deportivo tan importante para nuestra ciudad”, expresó el edil Vito Amalfitano, y agregó: “Dado el potencial turístico y económico del José María Minella, la ciudad no puede darse el lujo de perder atractivos como el Fútbol de Verano u otras posibles competencias de relevancia internacional”.

Este miércoles, el bloque de concejales del Frente de Todos elevó un proyecto al presidente del Honorable Concejo Deliberante para que se constituya una Unidad de Gestión integrada por representantes de las áreas de Deportes del Municipio y del Gobierno Nacional para trabajar en la puesta en valor y refuncionalización del Estadio José María Minella.

En el documento, al que El Marplatense tuvo acceso, se detalla que "conforme las facultades establecidas en los artículos 27 inc 3 y 62 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, resulta pertinente y acorde a la envergadura de las necesidades y proyecciones futuras, establecer un ámbito de gestión plural y específico que aborde las necesidades actuales de este espacio patrimonial de nuestro partido", detalla el proyecto de Marcos Gutiérrez y Vito Amalfitano.

El kirchnerismo apunta a conformar, a su vez, una Mesa de Trabajo en el ámbito del HCD por la puesta en valor del escenario.

El objetivo de esa Mesa será "elaborar un informe del estado del Estadio José María Minella respecto a su infraestructura, uso y afectaciones presupuestarias, además de efectuar el seguimiento, asesoramiento y control de obras de infraestructura y planificar, promover, coordinar, diseñar, monitorear, evaluar y controlar metas técnicas y presupuestarias que permitan la puesta en valor, refuncionalización, mejora y potenciación del Estadio José María Minella. A dichos fines se elaborará un Plan de Acción", detallaron los ediles.

De acuerdo a la propuesta elevada, la Mesa de trabajo estará integrada por:

• un representante del Ente Municipal de Deportes y Recreación;

• un representante del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación;

• un representante de la Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires; un representante de cada bloque político del Honorable Concejo Deliberante;

• un representante del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito IX con sede en Mar del Plata;

• un representante del Colegio de Ingenieros de la Pcia. de Bs.As. Distrito II;

• un representante de la Liga Marplatense de Fútbol;

• cualquier actor de la comunidad civil que la propia Mesa de Trabajo considere pertinente.

"La Mesa de Trabajo será convocada por el Presidente de la Comisión de Deportes del Honorable Concejo Deliberante y se llevará a cabo en los 30 días posteriores a la sanción de la presente", dijo Amalfitano a este medio. Se recuerda que dicha comisión es presidida por Ariel Ciano.