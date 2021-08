Fiorini, sin filtro: "La única gestión del intendente es ir colgado en las listas de Santilli y Manes"

El senador provincial Lucas Fiorini brindó explosivas declaraciones sobre la gestión del intendente Guillermo Montenegro, al considerar que "hay un notorio abandono en los barrios, sin seguridad y con un estado que ha olvidado a los vecinos", al tiempo que sostuvo que para las PASO "la lista del Intendente, si no fuera colgada de las de Facundo Manes o Diego Santilli, sacaría menos votos que (Carlos Fernando) Arroyo. La única gestión es ir colgado de las dos listas".

En diálogo con CNN Radio Mar del Plata (FRM 88.3), el senador provincial destacó que "hay una cuestión que se percibe que es un distanciamiento muy grande de las estructuras políticas muy grandes con la gente. A veces estar encerrados en un Municipio o en la capital, se pierden cosas que son difíciles de recuperar. Ello nos motivo a dar luz a este partido, que se llama Crear, para estas legislativas, conformado con gente honesta, de Mar del Plata, que quiere seguir trabajando para la gente".

"Nosotros siempre dijimos que vamos a estar cerca de la gente. Y Crear se convierte en una nueva opción marplatense, en un partido que tiene sueños y ayer lo hablábamos con empresarios del Parque Industrial", agregó.

Sobre la lista de Crear, sostuvo que "es muy buena, nos representa. Fernando Navarra es abogado, profesor, una persona noble, y pura, que tuvo la misión de ser Vicepresidente de OSSE hasta que el intendente Montenegro resolvió sacarlo, como a otros funcionarios nuestros, por las no respuestas que le hicimos en el HCD sobre el Pliego. Y lo acompaña Cecilia Martínez, con una trayectoria vinculada y comprometida con los Padres organizados cuando desde Mar del Plata se cerró todo. Porque acá fue el primer lugar de la Argentina donde se cerraron los colegios. Ahora todos se suben a las reaperturas...pero nosotros nos pusimos al frente en esa pelea con nuestro concejal".

"En nuestro espacio -agregó Fiorini- tenemos personas que trabajan por la ciudad. El concejal Carrancio fue impulsor de la comisión de reactivación, que logró las reaperturas de los sectores castigados en la pandemia. Y Nicolás Lauría, quien se puso al frente de los programas Comemos Afuera y los decks, que hoy le dan vida a la gastronomía".

En otro tramo de la nota, el senador dijo que "nosotros concebimos la política, en el trabajo cerca de la gente. Y acá hubo decisiones de las super estructuras tomadas en Capital Federal. ¿Y qué puede mostrar la gestión de Montenegro? Nada, vamos a los barrios y están estallados, descuidados, abandonados. De seguridad nada de nada. Y solo se cuelga a la lista provincial, con los brazos cruzados y poner a un funcionario, que respeto como Muro como candidato a concejal, y nada más. Hablan de producción cuando es solo el 0.4% del presupuesto y apenas el 0.2% ejecutado hasta el momento. Es la nada si te importa la producción. Inundan con propaganda que pagan los contribuyentes...no hay gestión detrás de la lista del Intendente, la única gestión es ir colgado de la listas de Manes o Santilli".

Fiorini sentenció al programa "Hora 12" que "la gente quiere que salgamos adelante. Y quieren respuestas concretas de lo que les pasa todos los días. Por todo eso nuestra decisión de poner a Crear en la cancha. La verdad es lo que vimos. Esta es una ciudad que puede salir adelante. Mar del Plata tiene un potencial increíble, privilegiada, pero sin un rumbo claro, porque las conducciones se marean en las pequeñeces o las miserabilidades".

Al ser consultado, puntualmente, por la decisión de presentarse con la boleta corta, no dudó en afirmar que "podríamos habernos callados y meternos en una super estructura nacional pero no. Por eso salimos a mostrar nuestro potencial. Y sabemos que podemos mostrar un equipo consolidado, con gente proba, idónea. Y estoy feliz acompañándolos. Nosotros no nos colgamos en la fácil, como Manes o Santilli. Ojalá esto permita despertar a la gestión del Intendente".

"Yo creo que el marplatense tiene su identidad propia. También es cierto otra cosa que percibimos en la calle, en cada barrio. Que si la lista de Montenegro no va colgada de Manes o Santilli saca menos votos que Arroyo...", disparó.

Fiorini consideró que "hay que animarse a sostener con la palabra lo que se dice en los discursos. Yo recuerdo las conversaciones que tuvo en ese momento Carrancio en el medio de la pandemia. Que había que cerrar todo, los colegios. Ahora se ponen de otro lado porque ve que las encuestas le dan bien. Y hacer anti kirchnerismo, que es válido, pero no es lo que se necesita. Mar del Plata tiene que tener otra visión".

A la hora de analizar el presente de Crear, sostuvo que "tenemos un trabajo territorial espectacular, con nuestro equipo y el de Nicolás Lauría. Hemos tenido una respuesta todo el año con Sociedades de Fomento, clubes, comedores, instituciones. Y no desde hace una semana, por la campaña. Desde que asumimos tenemos el compromiso de estar con la gente. No se perciben en las encuesta pero se va a ver reflejado en la elección. Confiamos en que Montenegro venía a dar un aire fresco, pero terminó siendo más de lo mismo".

Fiorini puntualizó que tienen una importante cantidad de fiscales para las elecciones Legislativas: "Tenemos más de 2 mil personas anotadas, porque eso es clave. A los partidos grandes les incomoda que nosotros seamos una voz. Las viejas estructuras que después son funcionales a lo peor de la ciudad les incomoda nuestra aparición".

Sobre el corte de boleta, aseguró que "cada quien puede elegir la opción que crea conveniente. Pero cortemos boleta en la línea de concejales, con Fernando Navarra como concejal. Mi prioridad es Mar del Plata y tengan en cuenta que en otros distritos tenemos personas que coordinan con nosotros como Gonzalo Santamarina, en Tandil o en Mar Chiquita. Obviamente que Mar del Plata es prioritaria para personas que nos quieren abrumar, pero no subestimamos a la gente que ya percibe que hay un partido nuevo que está para trabajar por la ciudad".

