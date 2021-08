Jorge Macri: “La docente tiene el sello de calidad Baradel”

Jorge Macri, intendente de Vicente López, dijo en CNN Radio que “el kirchnerismo siente que si se hace dueño de las vacunas quiebra votos” y pidió que la Gobernación bonaerense reparta el stock de dosis para aplicarlas en los centros municipales.

“Las vacunas tienen que llegar rápido a los brazos correctos y tenemos que avanzar en la segunda dosis”, explicó Macri en diálogo con María Laura Santillán en La Mañana de CNN, y agregó: “Quiero que si hay stock deje de haberlo. La Provincia tiene una mirada distinta y se hacen dueños de la vacunación”.

El intendente opositor sostuvo que “el kirchnerismo siente que si se hace dueño quiebra votos. No subestimo a la gente, que no cambia su postura política por si nos dan una vacuna o no. Son dos estilos de ver la vida”.

El intendente de Vicente López criticó a la docente de un colegio de La Matanza que expresaba sus ideas políticas con un alumno en medio de una clase.

“Fue lamentable ver ese nivel de odio, crispación y prepotencia. Lo termina cargando al chico porque no aprobó historia. Esa docente tiene el sello de calidad (Roberto) Baradel. Es el estilo de calidad que plantea un gremio partidizado”, expresó.

“Me parecería lo mismo si nos defendiera a nosotros. La prepotencia demuestra una profunda debilidad”, advirtió, y consideró que “el debate es formidable, la imposición de ideas no”.