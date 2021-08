Estudian el impacto emocional del COVID 19 en mujeres embarazadas

Integrantes del IPSIBAT publicaron un artículo titulado "Longitudinal study on prenatal depression and anxiety during the COVID 19 pandemic", el cual es resultado del estudio sobre el impacto emocional de la pandemia por COVID-19, dirigido por la Dra. Lorena Canet Juric y el Dr. Sebastián Urquijo, ambos también investigadores del IPSIBAT.