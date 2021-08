A la Final Provincial: los clasificados de General Pueyrredon en los Juegos Bonaerenses

Continúa desarrollándose la Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses en la cual los y las representantes del Partido de General Pueyrredon participan y han conseguido en los últimos días clasificarse para la Final Provincial en siete disciplinas.

En padel Sub 14 ganaron Lola Casal / Sofía Torrente (femenino) y Agustín Silva / Fabrizio García Latorre (masculino); y en categorìa Universitarios, Evangelina Pereyra / Roberta Rendo (femenino) y Lucas Mazzorella / Tomás Alaimo (masculino)

La natación tendrá en la final a Mateo Escobar (50 libres sub 16 masculino), Pedro Garzo (50 libres universitario masculino), Iara Caldez (100 pecho universitario femenino), Vanina Silva (100 espalda universitario femenino) y Tamara Pons (100 mariposa universitario femenino)

En tenis de mesa accedieron Tomás Paic Pérez (Sub 16) y Camila Pérez (Sub 18); en Fútbol-Tenis lo hicieron Bruce Jiménez / Francisco Domínguez (Sub 15) y Candela Canteros / Jade Corchen (Sub 18)

Tras el Regional, el tenis clasificó a Lucas Piquin y Lucía Sanchez Lucero (singles Sub 14), Micaela Rocco / Camila Navarro (dobles Sub 14), Gonzalo Figueroa (single Sub 16), Camila Piquin / Ambar Rondanina (dobles Sub 16), Matías Fritsch y Melina Ursini (singles Sub 18), Rosario Villenueve (single Universitarios)

La disciplina Ajedrez tiene en la Final a Milton Garrido y Valentina Oyola (Sub 14), Sebastián Santos y Eugenia Florentin (Sub 16), Lautaro Cazeneuve y Tiziana Merlo (Sub 18) y Franco Quesada (Universitario)

En básquet 3x3 femenino los equipos de Quilmes (Sub 16) y Peñarol (Sub 18) obtuvieron el pasaje. El miércoles, en Lobería, se hará el Regional del 3x3 masculino.

El resto de la semana se realizarán las competencias de beach voley masculino (jueves, en Coronel Vidal) y, el viernes, de rugby (en Tandil) y de beach voley femenino en Playa Varese.