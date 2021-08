Regreso de bares a Alem: destacan que se generarán nuevos puestos de trabajo

El proyecto presentado en el Concejo Deliberante por la concejal Cristina Coria para el regreso de los bares a la zona de Alem ya tuvo dictamen favorable en la comisión de obras, tal como anticipó El Marplatense.

El expediente tuvo dictamen favorable con los votos del Interbloque de Juntos por el Cambio, Agrupación Atlántica y Crear Juntos -por el acompañamiento de su presidente, Nicolás Lauría. En tanto, el Frente de Todos se abstuvo.

En declaraciones a CNN Radio Mar del Plata, FM 88.3,el presidente del bloque de concejales de la Agrupación Atlántica, Mauricio Loria, explicó que "hemos acompañado el proyecto porque es algo que se viene trabajando desde la gestión anterior, del exintendente Carlos Arroyo. Si bien ahora se han hecho algunas modificaciones, la idea es darle otra vez vida y que se pueda permitir otros rubros en las habilitaciones comerciales de la zona. Muchos vecinos tiene la preocupación de que sea un lleno de boliches o lo que es Playa Grande hoy".

"Lamentablemente, durante la gestión de Pulti, fue todo un tema muy discutido entre comerciantes del sector de Alem, permitía que vinieran turistas de todo el país. Ahora no se pretende eso porque la situación es otra, el contexto es otro, pero es un poco solucionar muchos inconvenientes que tienen aquel que quiere poner un café, cambiar la habilitación comercial que si no la tenía de antes tampoco se la dejan modificar", destacó.

Y remarcó que "me parece algo razonable el horario de cierre de las 2 de la mañana. No es la idea que se termine transformando en lo que es el sector de Playa Grande, pero si darle otra vida y que se puedan generar puestos de trabajo con más actividad. La ciudad tiene que crecer y es una zona que es hermosa".

A su vez, Loria resaltó que "tal vez antes de fin de año se apruebe esta iniciativa. Estoy convencido de que sí. La idea, por lo menos, es que todo pueda avanzar obviamente dando la discusión en el recinto del cuerpo legislativo, pero por lo menos mi postura va a ser tratar de acompañarlo, que podamos sacarlo antes de fin de año".

"Hay algunos vecinos que se oponen pero es un tema de que hay que informarles, que no va a haber desbordes. Que no es la idea, que este es un tipo de emprendimiento que no va a ser como la zona de Playa Grande o ese tipo de boliche o bar como era antes. Me parece que los vecinos tienen que estar tranquilos, que es una cosa que está muy bien trabajada en el concejo, la concejal Coria que presentó el proyecto, es algo que se está hablando también con otro grupo de vecinos, con los comerciantes que ya están instalados así que realmente creo que es algo que le va a aportar mucho a la ciudad. Las cosas si están bien controladas y bien hechas no tiene que haber desbordes", añadió.

A continuación, manifestó que "invito todos los concejales a mirar desde el lado del trabajo. Mercedes Morro es una persona que conoce muchísimo del rubro gastronómico y claramente uno tiene que valorar mucho su opinión y apuntar a eso, a que la ciudad pueda crecer, pueda salir de los números tan bajos de desocupación, tenemos que empezar con una mirada distinta. En la ciudad hay muchísimo para hacer todavía y a veces el funcionamiento de este tipo de emprendimientos, por ahí alguno termina viendo en las plazas algún tipo de verdulería no tan bien puesta sin ningún tipo de habilitación".

"Por lo cual me parece que tenemos que pensar que la idea es que no haya desbordes, que los vecinos puedan puedan vivir tranquilamente, como están viviendo hasta ahora. La idea es que pase lo mismo de hace 15 ó 20 años atrás que cuando uno era adolescente también solía ir y que era una cosa que para los vecinos era muy difícil, pero esa no es la idea", aseveró el edil arroyista.

Para finalizar, sostuvo que "siempre tenemos que tratar de generar puestos de trabajo, al no tener muchos se están yendo del país. Lamentablemente en esta época hay mucha gente que se quiere ir a vivir afuera porque acá no encontraban un trabajo adecuado. Es tristísimo volver a esa situación, entonces tenemos que buscar herramientas que puedan dar una nueva oportunidad de trabajo en todas las áreas".