Los puertos del sur bonaerense registraron una exportación récord de granos en agosto

La exportación de granos desde los puertos del sur de Buenos Aires alcanzó el récord histórico de 2,5 millones de toneladas en agosto, debido a la bajante extraordinaria del río Paraná que originó que los barcos completen las cargas en estas terminales, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Según detalló la entidad bursátil rosarina, la situación de la vía navegable “se agravó y el nivel promedio a la altura de Rosario fue -12 cm, llegando a alcanzar un mínimo de -33 cm, el menor registro desde septiembre de 1970”.

A partir de esta situación, los buques que ingresan a los puertos del Gran Rosario no pueden completar sus cargas por la falta de calado, por lo que deben hacerlo en otras terminales, que en el caso de la Argentina son las marítimas de Necochea-Quequén y de Bahía Blanca.

De esta manera, tras alcanzar el récord, también acaparó el 24,2% de las exportaciones totales de granos del país, algo “muy por encima de lo habitual”.

Más maíz

“Este mayor volumen de embarques responde principalmente a los mayores despachos de maíz. En los meses de julio y agosto se terminó de cosechar el maíz tardío, por lo que ingresó un elevado volumen de grano al mercado que debió encontrar en los puertos del sur bonaerense su vía de salida”, detalló la BCR.

En total, desde las terminales portuarias de todo el país se embarcaron 4,5 millones de toneladas de granos amarillos durante el último mes, el segundo mayor volumen mensual del 2021, mientras que de los puertos del sur de Buenos Aires se despacharon 1,35 millones de toneladas de maíz en el último mes, “el mayor volumen mensual de la historia”.

Además, “el agravamiento de la bajante ha acentuado la diferencia de precios del maíz en el sur de Buenos Aires respecto del Gran Rosario”, puntualizó la BCR.

En las últimas jornadas, el precio equivalente en dólares de la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario se ubicó en US$ 186 la tonelada, mientras que su par de Bahía Blanca alcanzó los US$ 220, un diferencial de US$ 34 la tonelada.