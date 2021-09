"Dondecomemos": un marplatense en la búsqueda de conectar sabores con personas

Simpático, apasionado por los sabores y con 26 años, el marplatense Leandro do Carmo, recorre La Feliz y el territorio argentino recomendando gastronomía.

El Embajador Turístico de Mar del Plata creó, el 28 de agosto de 2018, un blog, llamado dondecomemos, con la idea de compartir sus experiencias culinarias. "Nosotros viajamos hace muchos años, nos gusta comer en lugares y descubrir experiencias nuevas. Escribíamos en blogs o lugares de reseñas. Allí surgió la necesidad de buscar un espacio propio", comentó a El Marplantese.

Al salir constantemente a comer , Leandro, era el referente de sus amigos, "me preguntaban a donde podían salir. Ese fue el punta pie inicial. El nombre también surgió de allí. De poder contestar el '¿dónde comemos'? ", contó en tono gracioso y enfático.

Aunque comenzó siendo un blog anónimo, llegó un momento en el que Leandro tuvo la necesidad de mostrarse, "cuando lo hice, la conexión con la gente fue aún mayor". Por ese motivo, aclara, que las redes sociales surgen y conectan directamente con el blog. "Nuestro fuerte es Instagram y estamos tratando de hacer crecer nuestro canal de YouTube "Leandro - dondecomemos_"

Comenzaron netamente por Mar del Plata, recomendando emprendimientos locales. "Muchos son restaurantes familiares con tradiciones de años. De algunos no es necesario hablar porque la gente los conoce. Pero hay un montón que no. Esa es un poco la idea del movimiento que hacemos acá en Mar del Plata", comentó.

La esencia de su página es la sinceridad: "No me gusta decir donde no comer, siempre voy a recomendar donde sí. Cuando me encuentro en algún lugar que no, prefiero hablarlo en privado. Acercarles una opinión constructiva, nunca desde una crítica negativa", afirmó Leandro, con un tono suave .

La idea central de Leandro, de "dondecomemos " y lo que quieren transmitir es sencilla, emocionante, divertida y siempre vinculada con amigos. "La idea es conectar sabores con personas, crecer y sumar. Actualmente con nuestra ciudad, estoy haciendo una sección que se llama 'De Barrio'. Aquí lo que hacemos es recorrer lugares que están fuera del circuito comercial. Lugares que tienen 4 o 5 mesitas y que algunos no tienen redes sociales. Son lugares que merecen compartirse".

Hay un ida y vuelta constante. "Mi idea es que la gente viva la misma o mejor experiencia que recibí", cuenta Leandro. En sus últimos viajes, y como Embajador Turístico, creó lazos con los destinos. "Nosotros acercamos la propuesta de la ciudad , para generar vínculos. Lo más lindo que puedo traerme de un destino es un sabor nuevo y un amigo", dijo el joven.

Cuando se le preguntó por el futuro de dondecomemos_, convencido, contestó y finalizó con un "yo creo que no tiene techo. Voy dejando que las puertas se abran. Uno va peleando y luchando. Siempre estamos haciendo y viviendo el presente, pero pensando y proyectando en el futuro"