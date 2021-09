Looks para caer bien en tu primera entrevista laboral

La primera imagen que vemos de una persona, se convierte automáticamente en una carta de presentación de la misma. Por eso esta resulta tan importante a la hora de tener nuestra primera entrevista laboral.

Así es como los focos de nerviosismo y estrés comienzan a aparecer. Es la primera pregunta que surge en la cabeza de cada candidato: ¿Cómo me visto? Y así esa réplica inunda conversaciones, debates, discusiones, charlas de Whatsapp y búsquedas en Google.

Este punto de inflexión no solo sacude a hombres y mujeres por igual, sino que también varía dependiendo del sector. Por eso es que hay tips que corren para todos igual y otros que se diversifican dependiendo de cada situación particular.

Hay conceptos que se adaptan para cualquier género u orientación sexual. Esquiva colores y patrones brillantes. No exageres nunca, y evita prendas que sean demasiado estrafalarias. Claro está que nunca debes utilizar ropa vieja, arrugada o sucia. Y lo más importante de todo, es de suma importancia no tratar de disfrazarse de otra persona. Estarás inseguro, incómodo y eso se nota hasta en un computador.

La otra duda que siempre reflota es el caso de los jeans o vaqueros. La utilización de los mismos depende del sector y del tipo de empresa. Pero recordá siempre, nunca salgas de tu zona de confort, y ante la duda apuesto por lo formal.

A su vez, podemos dividir las entrevistas en dos tipos. Formales o informales. Para entrevistas a mujeres en un formato formal, hay que borrarnos de la cabeza la idea de vestir minifaldas, escotes o tacones altos como stilettos. Apostar por tonos neutros y livianos suele ser la mejor opción. Como mucho puedes incorporar un color extra en algunos detalles mínimos. Y como tip clave, arranca con la elección de una falda o pantalón, y parte desde esa base para definir el resto de tu look.

Para entrevistas a hombres en un formato formal, las decisiones suelen ser un poco más simples de resolver. Es de vital importancia utilizar un traje que sea de tu talla y que te calce justo. Los sacos deben ser en colores apagados. Evita los pasteles y también los colores llamativos. Si puedes evitar los negros también resultará positivo. Trata de variar con respecto a lo normal, siempre y cuando te sientas cómodo. Para eso te recomendamos aprovechar los azules y los grises. En cuanto a los accesorios… Corbatas sí. Moños no. Si no sos de usar, no arranques hoy. Y un reloj puede ser un detalle que redondea todo de manera perfecta. Ten en cuenta además que debes sentirte cómodo, ya que cada vez es más común el uso de tests psicométricos, que realizarán una evaluación integral de tu persona, incluyendo tus fortalezas y debilidades, por lo que será de suma importancia sentirte relajado para obtener los mejores resultados.

Para las entrevistas informales, en ambos casos apégate a lo básico. Ve por un looks casual, juvenil y profesional y saldrás triunfante.

Así como en cualquier aspecto del proceso laboral, uno no debe mentirse a sí mismo. Debe ser real y evitar los disfraces o maquillajes excesivos. Como en un CV o en los tests psicométricos, uno debe escribir la verdad, y dejarse llevar por sus conocimientos y su personalidad que lo trajeron hasta allí. A la hora de vestirse pasa lo mismo. Sé tú mismo, aclara el contexto e intenta que te contraten a vos y no a una pantalla o tercero que creaste artificialmente. No hay nada más gratificante que sentirse requerido por ser real y leal a su andar. Para finalizar, puedes ver más información de tests psicométricos en este sitio web.