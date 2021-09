Montenegro: "La pandemia desnudó la necesidad de que el Estado esté mucho más cerca"

El intendente Guillermo Montenegro analizó los "debes" de su gestión y cómo la llevó adelante teniendo en cuenta que sus tareas estuvieron atravesadas por la pandemia.

"Este año y medio nos atravesó lo que tenía que ver con salud, actividades, trabajo y escuela. Ahi teniamos el foco muy importante pensando lo que generaba la economía de los que vivimos en la ciudad y lo emocional. Nos afectó de distinta manera a todos. Reinvertarse estar cerca para poner un nuevo negocio, que sea facil habiliar. La pandemia desnudó la necesidad de que el Estado este mucho más cerca, que se busquen soluciones", afirmó Montenegro en diálogo con Antes que sea tarde por Radio Mitre Mar del Plata.

En el marco de los "debes" de Mar del Plata, Montenegro resaltó la mejora del asfalto. "Lo tenemos que encarar con la ausencia de muchos años, la responsabilidad mia es esa y los vecinos me lo reclaman, No me hago el distraido , es importante llevarlo adelante", agregó.

Asimismo, remarcó la necesidad "de la mejora del espacio publico (iluminacion y poda) porque en definitiva trabajan en el tema de la seguridad en nuestro distrito".

"Estuve en la zona de San Juan para ver cómo mejorar la zona del centro comercial, toda la calle, de poder ampliar lugares donde uno solamente vaya a comprar, sienta que el lugar está más cómodo. Este tipo de cosas lo estamos haciendo. Empezamos las obras de modificación de San Juan, el otro día en 12 de octubre ampliamos el tema de iluminación", remarcó Montenegro.