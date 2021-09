Tolosa Paz sostuvo que Vidal “no puede defender sus cuatro años como gobernadora”

La primera precandidata a diputada nacional del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, apuntó contra el “entrecruzamiento” de distritos entre los candidatos de Juntos al sostener que María Eugenia Vidal “no puede defender su gestión” y que Diego Santilli no puede explicar de “qué lado del Riachuelo está”.

“Cuando uno cumplió un mandato se queda en ese distrito para contarnos o lo que no pudo hacer, o lo que le faltó. No puede defender su gestión, eso es lo tremendo, no puede defender sus cuatro años como gobernadora”, sostuvo hoy la precandidata peronista en diálogo con Radio 10 al referirse a Vidal.

En tanto, señaló que Santilli “no quiere debatir” porque no puede explicar de “qué lado del Riachuelo está” y “si está “defendiendo los intereses y la caja de la Ciudad de Buenos Aires o a los y las bonaerenses, como nos cuenta”.

“Todo ese chamuyo que vende Santilli tiene una gran contradicción porque cuando tuvimos problemas grandes con nuestra fuerza policial en la provincia de Buenos Aires, el presidente tomó la decisión de quitarle lo que (Mauricio) Macri le había dado de más a la Ciudad y volcó esos recursos de la coparticipación directamente para equipamiento de la fuerza policial y para equiparar el salario con las fuerzas federales”, indicó.

Tolosa Paz también apuntó contra Vidal por sus declaraciones sobre el consumo de marihuana. “Nos distinguen posiciones muy fuertes de los dichos de la exgobernadora Vidal porque deja en ese dicho la estigmatización que ella tiene de la pobreza”, aseguró.

Asimismo, sostuvo que el expresidente Mauricio Macri “desprecia la democracia” y calificó como “muy grave” las palabras del expresidente en cuanto a que “si hay un apoyo a Cambiemos como él espera” en las elecciones, el gobierno de Alberto Fernández “no debería terminar su mandato”.

“Lo que está en pugna es lo que habitualmente ha estado en pugna en toda nuestra historia, que son dos modelos de país; el modelo que expresa el Frente de Todos y que vamos a defender a través de esas bancas, es el modelo de reconstrucción del país después de una pandemia”, indicó.