Reclamo por el despido de una delegada en la empresa Thema Red Médica

El Sindicato de Empleados de Comercio realizó un reclamo en las puertas de la empresa Thema Red Medica, en Moreno y Salta, con motivo del despido de una delegada gremial, la cual fue apartada de la empresa "al solicitar que a todos los trabajadores se les abonen sus haberes en tiempo y forma", según manifestaron desde el gremio.

"Hemos tenido una serie de audiencias con esta empresa para solucionar algunos inconvenientes salariales y de condiciones de trabajo. En eso se venía avanzando pero intempestivamente esta empresa resolvió despedir a la empleada gremial que representa a los trabajadores, razón por la cual nosotros nos retiramos de cualquier conversación, con esta o con cualquier empresa que haga lo que están haciendo", manifestó Darío Zunda.

"Despedir a una delegada es un hecho gravísimo. No tenemos casi antecedentes en la historia de Mar del Plata en nuestro gremio y a parte no hay razones fundadas. Es un ataque abierto a la organización sindical y a la delegada que reclama por sus compañeros. Es algo que no vamos a permitir" remarcó.

Al ser consultado por la justificación dada por la empresa, Zunda sostuvo que "ellos han armado una carpeta de despido y dicen que tienen las de la ley para ganarlo. Eso no es cierto porque no tienen nada para ganar con este despido. Lo que tienen que hacer es reincorporarla de manera urgente para evitar un conflicto gremial de escalada".

En referencia a la cantidad de empleados con problemas salariales dentro de la empresa, Verónica Di Nicola, la delegada despedida, señaló que "son 12 trabajadores y hay mucha complejidad en el trato, porque esto no solo tiene que ver con Mar del Plata. La gerencia de la empresa está en Tucumán y de ahí se derivan todas las prestaciones, con presencia en diferentes provincias como Córdoba, San Luis y demás".

Con respecto a la continuidad del reclamo, Zunda aseguró que "si no tenemos una solución mañana el ministerio de provincia ya nos ha confirmado que se hará presente. Ya hemos realizado las actuaciones en el Ministerio de Nación con respecto al despido de delegados gremiales y hemos realizado una presentación en la justicia para que se expida sobre la vuelta al supuesto trabajo de la delegada gremial".

"La semana que viene seguiremos avanzando no solo en protestas como estas, sino en protestas que se irán escalonando de acuerdo a lo que vaya sucediendo. Necesitamos que reviertan la posición, que reflexionen y que vuelvan a una mesa de diálogo", concluyó Darío Zunda.