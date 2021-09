Con Alberto Fernández y críticas a la oposición, el Frente de Todos cerró la campaña en Mar del Plata

El Frente de Todos realizó este jueves en Mar del Plata el cierre de campaña de cara a las elecciones de este domingo, con la presencia del presidente de la Nación, Alberto Fernández, el Gobernador Axel Kicillof y los precandidatos Daniel Gollán y Victoria Tolosa Paz. Además, se tomó contacto por videoconferencia desde Junín con Sergio Massa y Bahía Blanca con Máximo Kirchner.

"Olé, olé, olé, Daniel, Daniel" gritaron todos, incluidos el presidente y el gobernador antes que tome la palabra Daniel Gollán.

Al pueblo marplatense le dijo "prepárense, porque van a tener la más extraordinaria temporada de la que tengan memoria", a la cual "nos preparamos porque pudimos vacunarnos".

"El miedo que tienen los bonaerenses es volver al macrismo, volver a María Eugenia Vidal, quieren ir para adelante, nadie quiere ir para atrás. El pueblo no se olvida de los tarifazos, de las empresas cerradas, los trabajadores despedidos, las pérdidas salariales. Hay que mirar para adelante, no esos cuatro años nefastos que arrasaron nuestra República", aseveró el ex ministro de Salud bonaerense.

Por su parte, Tolosa Paz, que fue mediadora de los discursos, inició su locución disparando contra otros candidatos: "Somos el equipo del FDT que puede seguir mirando a los ojos al pueblo de la Provincia. Hay candidatos que ni siquiera se pudieron quedar en la provincia, que tuvieron que cruzar el riachuelo, porque ni siquiera pueden sostener la mirada al pueblo. La certeza de que en tiempos de pandemia volvió la figura de un Estado presente".

"Creemos en los actos democráticos, las elecciones y acá hubo que ampliar las cantidad de escuelas. Es una elección a la que hay que pedir un esfuerzo de reflexión. Es difícil porque estamos en una pandemia, pasamos por situaciones fuera de lo esperable", inició el Gobernador. "Juntos está instrumentando una nueva estafa electoral y que la idea es que no se hable del desastre que hicieron", agregó.

No tienen ninguna propuesta para el futuro, apuntó Kicillof, quien sostuvo que el Frente de Todos (FdT) invitó "una y mil veces" a "debatir" a la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC), pero los precandidatos de esa fuerza "no quieren discutir, debatir ni explicar lo que piensan".

" El 2019 fue un año pésimo, no queremos volver. Si alguien duda que votar, de un lado están los que destruyeron el trabajo y de este los que vamos a trabajar incansablemente para volver a crear trabajo, el que se perdió por la pandemia y el que se perdió por Macri", aseveró Kicillof.

Pablo Obeid, precandidato a senador provincial por la 5ta sección electoral, fue el primero en tomar la palabra, quien aseguró que la oposición son "aves de rapiña". "En solo 4 años el gobierno macrista volvió a fundir a Argentina y la dejó endeudada como nunca antes", apuntó. Además, agregó: "Estamos pidiendo ese voto de confianza para el FDT por todo lo que hicimos y todo lo que vamos a hacer".

Previamente, el titular de La Bancaria y precandidato a Diputado Nacional Sergio Palazzo, dialogó con los militantes: "Pedimos a la sociedad que nos acompañe porque este domingo se definen dos modelos de país. Por un lado, 4 años de gobierno de Mauricio Macri, que fueron un Estado ausente, que sin pandemia creció la desocupación, un endeudamiento demencial. Y por otro lado, un modelo que a los 90 días de haber asumido se encuentra con una pandemia y fue un Estado presente que colaboró, que reequipo hospital después de una desinversión del gobierno de Vidal. La sociedad va a votar el domingo con memoria y esa memoria va a inclinar la balanza a favor del Frente de Todos".