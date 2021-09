"El Ejecutivo no está haciendo acciones para poder emplazar más foodtrucks"

El presidente del bloque de concejales de Crear Juntos, Nicolás Lauría, presentó un proyecto que busca establecer a los ya conocidos foodtrucks, en ferias fijas e itinerantes en diferentes sectores del distrito de General Pueyrredon.

"La idea de este proyecto surgió luego de la buena respuesta por parte de los vecinos y gastronómicos a raíz de los paseos que se encuentran instalados de forma fija en el Parque Camet y en el Parque Primavesi", indicó el edil.

Detalló que "el proyecto tiene como fin establecer lugares recurrentes no solo para los vecinos de General Pueyrredon, sino también para turistas y emprendedores locales que podrán contar con eventos anuales programados con frecuencia y una feria anual y permanente y de esta manera lograr establecer un icono cultural y gastronómico en la ciudad".

En declaraciones CNN Radio Mar del Plata, FM 88.3, Lauría sostuvo que "la norma quedó incompleta. Esto se debe que no hubo en su momento un trabajo en equipo entre el Legislativo y el Ejecutivo. Me parece que todas las ordenanzas y proyectos una vez que se ponen en práctica se pueden mejorar sin duda".

Y puntualizó que "hoy hay tres lugares de los cuales uno está funcionando a la perfección o vemos que es exitoso como el Parque Primavesi, que se muestra en todas las fotos, que lo muestran los candidatos, que lo llevan a Diego Santilli, pero no lo llevan a Parque Camet donde era el primer lugar del proyecto. Poner en valor Parque Camet, llevar gastronomía y hoy nos encontramos con tres o cuatro carros gastronómicos solamente porque hubo una complicación ahí y el Estado y el Ejecutivo no estuvo".

"No está el Ejecutivo empujando y haciendo acciones para poder emplazar los carros, porque no es poner un carro y ya está. Había que hacer un montón de cuestiones como luminaria, y el agua, por ejemplo", detalló.

Además, agregó que "la gente de los foodtrucks de Parque Camet recuperaron los baños públicos, eso no estaba, no había bomba de agua, con los amigos del club Chevrolet se compró la bomba de agua, se puedo poner. Fue un trabajo en conjunto también de privados que me parece que es lo lógico. Así y todo Sierra de los Padres que también está habilitado por ordenanza, no está funcionando. No se estableció una ubicación, eso lo tiene que decidir el Ejecutivo".

"Hay lugares establecidos, pedidos o hay una lista de lugares, como por ejemplo el Parque de los Deportes, plaza Italia, plaza de los bomberos, y el paseo Galíndez. Están establecidos como posibles, habría que ver cuando se trate en el Concejo Deliberante el tema de los consensos para que la ordenanza pueda salir y podamos generar trabajo que en definitiva eso es lo que se buscó desde un primer momento y lo hicimos desde la bancada de Nicolás Lauria, no del Ejecutivo. Quiero dejar claro porque hoy están vendiendo los foodtrucks y hasta los decks como si fuera una idea del Ejecutivo y no lo fue, fue idea del Concejo Deliberante", remarcó Lauría.

A continuación, denunció que "hay un carro que está cerrado, que no se abrió todavía, que la misma gente administradora del Parque Primavesi nos cuentan que eso lo mandó el intendente. Fue un pedido del intendente que ese foodtruck se ponga en el Parque Primavesi. Lo pusieron a dedo. Entonces digo, porqué no lo mandaron a Parque Camet que es donde falta oferta gastronómico, o porqué no se pusieron a trabajar y lo pusieron en Sierra de los padres. Hoy hay 12 carros en Primavesi. Me parece que llega a un límite, porque uno es oferta gastronómica y otra es el espacio".

"Me parece que se puede implementar en otras zonas de la ciudad. La ciudad es grande, se podría haber puesto a trabajar, ya que decimos que generamos trabajo y nos preocupamos por el laburo, generar otros espacios de foodtrucks como mejor el de Camet, mejorar el de Sierra de los Padres y poner en tratamiento la ordenanza nueva de foodtrucks", sentenció.