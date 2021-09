Taccone: "Sin la grieta estaríamos muchísimo mejor"

En el marco de la campaña electoral, el precandidato a senador provincial Horacio Taccone y el precandidato a Diputado Nacional Florencio Randazzo del espacio Vamos con Vos mantuvieron reuniones de coordinación de iniciativas relacionadas con la defensa del trabajo y la producción de la región mar y sierras.

En ese sentido, el actual edil de AM señaló que “resulta importante llevar adelante una acción concertada entre quienes formarán el bloque de diputados nacionales del frente Vamos con Vos y quienes tendremos responsabilidades en la legislatura bonaerense, ya que tanto en el parlamento como en la legislatura la realidad de nuestras Pymes, de la producción agropecuaria y de los sectores hoteleros y gastronómicos tan golpeados por la crisis, necesita ser reflejada por una postura coherente”.

En declaraciones a CNN Radio Mar del Plata, FM 88.3, Taccone señaló que "ser precandidato a Senador implica una gran responsabilidad. Lo tomo con muchísimo compromiso. No tenemos ningún tipo de dudas que para intentar cambiar las cosas hay que involucrarse".

Remarcó que "en la Quinta sección hay un gran descreimiento en la política en general. La gente está enojada porque los políticos no le pueden resolver los problemas cotidianos. Cada vez está peor la gente. En todos los lugares hay inconvenientes similares. Se deben poner manos a la obra".

Y dijo que "hay muchas medidas que no alcanzan a tomarse desde el Municipio, entonces hay que estar en la Legislatura como también en el Congreso, como por ejemplo la coparticipación provincial".

Por otra parte, Taccone adelantó que "la Emergencia en Seguridad, nosotros no la vamos a acompañar. Tenemos que hablar con la verdad".

"De este Concejo Deliberante no me está quedando mucho. La sociedad está decepcionada y tiene motivos. En el Concejo uno tiene iniciativas y hemos sacado ordenanzas por unanimidad como por ejemplo el de las calles exclusivas para bicicletas, que era importantísimo, pero el Ejecutivo no la aplica", afirmó.

Además, sostuvo que "la grieta es un gran negocio, uno se mantiene con el otro. Existe, se nota y así estamos en el Concejo Deliberante. Sin la grieta estaríamos muchísimo mejor. Y ene l medio de eso estamos todos los vecinos de Mar del Plata, de la Provincia y el país, y así estamos. Cada vez estamos peor".

"Desde hace unos cuantos meses vengo escuchando a Florencio Randazzo decir muchas de las cosas que vengo sosteniendo sobre lo que hay que hacer. Nos sentimos identificados, por ejemplo con el tema de las exportaciones, la educación como servicio esencial, con los chicos en las aulas y también la ley de inclusión laboral", añadió.

Para finalizar, el precandidato a senador provincial de Florencio Randazzo consideró que "la gestión de Kicillof no es como me hubiera gustado, estaba ilusionado con este gobernador y este Presidente, y por eso encuentro una desilusión. Mucho pudo haber influido la pandemia, pero creo que no tenemos un rumbo. Me cuesta imaginar qué proyecto se detuvo producto de la pandemia. Tengo esperanzas y deseo que hagan un buen gobierno para enderezar el rumbo".