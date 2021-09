Buscan a Irma: tiene 78 años y padece Mal de Alzheimer

Una mujer de 78 años es buscada por su familia, que radicó la denuncia en la comisaría 5ta de policía, de parte de su hijo, preocupado porque se ausenta de su hogar desde el pasado martes.

Es así que en la madrugada de hoy, su hijo, Jorge Fabián Retondo, se hizo presente en la dependencia a los fines de "denunciar que desde el día martes 07 del corriente mes desde las 21:30 horas su progenitora Irma Del Valle Dorado de 78 años de edad se encuentra ausente de su vivienda", indicaron las fuentes de seguridad.

Esta persona, al momento de retirarse "vestía pantalón de corderito color marrón, zapatillas deportivas negras con tiras violetas de la marca Adidas, un pullóver beige y una campera de abrigo azul".

La señora resulta ser de tes blanca, mide 1.60 mts, posee pelo rubio largo hasta los hombros, y padece la enfermedad de Mal de Alzheimer, siendo que al momento no está medicada.

Refirió el denunciante que su madre "no es de salir, aunque puede llegar a viajar en colectivo de línea, que la misma posee teléfono celular al que no contesta a pesar de dar tono. También declaró que no utiliza ningún tipo de red social y es la primera vez que se ausenta de la casa", indicaron en la denuncia.

El denunciante autorizó la difusión de la imagen. Intervino la Fiscalía N7 de Leandro Arévalo quien dispuso se instruyan actuaciones por "Averiguación de paradero". Se inició el protocolo de búsqueda correspondiente.