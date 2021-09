9 tendencias de nuevas tecnologías en 2021

Durante el pasado 2020 muchos fueron los cambios que vinieron para quedarse. El coronavirus nos enseñó el valor de los abrazos, de la distancia de seguridad y nos hizo saltar, eso sí, en paracaídas, hacia el cambio digital. Un cambio digital que no dejó indiferente a nadie y al que se apuntaron empresas de comida que nunca pensaron hacerlo, freelancers que encontraron en internet su salvación, o plataformas como betsonly.co que siguen ofreciendo a los usuarios de la red, consejos y toda la información al día para disfrutar de manera segura del sector del entretenimiento y el ocio por a través de la web.

Una vez montados en esta revolución digital entrados ya en este 2021 es importante saber que tendencias tecnológicas van ganando fuerza y cuales están a la orden del día, por eso, sigue leyendo para estar al día en las últimas 9 tendencias tecnológicas de este 2021.

9 tendencias tecnologías para 2021 que no puedes pasar por alto

Mantenerse al día en ciberseguridad

La ciberseguridad se ha convertido no solo en el punto que toda gran, mediana o pequeña empresa quiere dominar. Muchos gobiernos han reforzados sus leyes en torno a la ciberseguridad y a condenar la ciber delincuencia, para convertir el teletrabajo en un entorno seguro, tanto para empresas como para los empleados.

Internet de las cosas; casas hiperconectadas

Internet de las cosas es otro de los términos o expresiones que más hemos escuchado hablar últimamente junto a las de pishing, distancia social, mascarilla, toque de queda o confinamiento.

En este caso, el internet de las cosas, es la forma cotidiana de conectar nuestro día a día a internet.

Esta red es capaz de conectar objetos de los que llegamos a usar diariamente en casa gracias a programas creados para ello. En los dos últimos años, este “internet de las cosas” ha llegado a mover miles y miles de millones. Se espera que este 2021 alcance todo su potencial, haciendo a nuestros hogares más inteligentes y a nosotros, humanos aún. Más conectados.

Asistentes digitales

Se dice que esta tendencia ha basado su boom, a la soledad que muchos vivieron durante los días de cuarentena estricta en todo el mundo.

Por eso, este 2021, se buscará crear cada vez más elementos que combinen tecnología interactiva donde la voz de nuestro asistente sea la protagonista.

Toda la información alrededor de una multi-nube

Una vez más, buscando la optimización de procesos, en los que el teletrabajo tiene un papel importante, las plataformas multi – nube tendrán un papel muy importante este 2021.

Mediante una multi- nube las empresas pueden tener bajo control el rendimiento de su empresa sin importar el número de empleados y la situación.

e-Commerce al cuadrado

En todo este proceso tecnológico los e-Commerce no se han quedado sin su papel protagonista. La tecnología tendrá el poder, aun más, de mejorar la experiencia de compra de los usuarios usando como aliada a las e-Commerce. Como ejemplo de ello, no podemos no mencionar el éxito de Instagram Shopping y la confianza de los usuarios en este nuevo modelo de compra.

Velocidad a 5G

Demostrado ya ha quedado que estar conectados se ha convertido en una necesidad diaria, no solo a nivel del ciudadano de a pie, a nivel gubernamental, caída la red, domina el caos.

Por eso, el 5G será tendencia al ser la red que acelere la capacidad de conexión de los dispositivos, pudiendo llegar mucho más lejos ubicándose más cerca de países 100% conectados.

Las criptomonedas seguirán creciendo

Ganada ya la popularidad de estas monedas electrónicas, presentes cada vez en el lenguaje diario de la población y convertida en moneda oficial lanzada por algún que otro gobierno, las criptomonedas estarán más presentes que nunca y durante este 2021 no dejarán de crecer.

Chatbots la manera más eficaz de no dejar a nadie en visto

Con un incremento del 400% de las enseñanzas online, con cientos o miles de cursos nuevos lanzados a diarios, automatizar el proceso de asesoramiento o respuesta rápida para futuros alumnos los chatbots son el aliado perfecto.

IA, realidad virtual en empresas

Junto a la realidad aumentada estas serán tendencias en este 2021 al convertirlas en herramientas de campañas de marketing novedosas y llamativas. Campañas donde las interacciones público producto puede crear parte importante de la experiencia del usuario con la marca.