Artistas pintaron los bancos de la Plaza Revolución de Mayo

Se realizó una nueva jornada del programa Mar del Arte que la Secretaría de Cultura de la Comuna desarrolla en diversos espacios públicos junto a los equipos del área de Espacios Verdes del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur).

Esta vez la colorida experiencia llegó a la Plaza Revolución de Mayo, ubicada en avenida Libertad y Marconi, donde once artistas plásticos pintaron los veinticuatro bancos y el antiguo bebedero de cemento de la plaza.

La Plaza es una de las más populares y concurridas de la ciudad. Están la Biblioteca Pública Municipal “Revolución de Mayo” —que cuenta con casi 3000 socios— una calesita, el sector de juegos infantiles, la cancha de básquet y, en el perfil norte, el edificio de la Escuela Piloto.

El secretario de Cultura, Carlos Balmaceda, dijo que “seguimos mejorando los espacios públicos de Mar del Plata y Batán para que nuestros vecinos disfruten del talento de varios de los mejores artistas plásticos de nuestra ciudad. Mar del Arte es una experiencia creativa que además nos permite fortalecer el empleo cultural”.

Los artistas participaron con el apoyo de Flax Gallery Art, donde muchos suelen exponer y comercializar sus obras. Estuvieron Silvina Manuel, Gabriela Churruca, Luciana Colacci, Florencia Salord, Daniel Baino, Daniel Casamayor, Andrea Iriarte, Paola Sierra, Romina Epstein, Mercedes Rodríguez y Sebastián del Hoyo.

Cada artista intervino dos bancos con motivos originales. En tal sentido, cada pieza es una verdadera obra de arte urbano. Una de las artistas convocadas, Paola Sierra, destacó que “es importante que el arte se encuentre en los lugares donde la gente pasa, donde hay chicos. La idea del arte es que genere inquietud, tiene que interpelar al otro, movilizarlo. Así que estas propuestas son una forma de enriquecer el espacio y la experiencia de quienes pasan por acá”.

Por su parte, Mercedes Rodríguez desarrolló una obra que, según explicó, “busca traer un poco del océano a la plaza”, y pintó otro banco con un motivo floral. “Muchos chicos que iban a la escuela se me acercaron para preguntarme qué estaba haciendo, qué pinturas usaba, cómo me inspiraba. Creo que la sola posibilidad de que nos vean acá, pintando, en acción, es una forma de generar algo nuevo, un intercambio que de otra manera no hubiera sucedido. Y eso es bárbaro porque el arte está presente”, dijo.

El programa Mar del Arte ya estuvo presente en distintos espacios y plazas con sus experiencias innovadoras que logran un impacto visual. Comenzó en noviembre del 2020 en la Plaza España, junto al Museo Municipal de Ciencias Naturales, cuando doce artistas pintaron doce bicicletas para concientizar sobre los beneficios de la movilidad urbana sustentable.

Luego estuvo presente en la Plaza Urquiza, de Chubut y Sagastizabal, donde un grupo de artistas pintó todos los bancos. Este verano, doce artistas plásticos pintaron las mesas de madera de los Food Trucks del Parque Primavesi. Mientras que en mayo el muralista Marcos Sayo produjo un enorme impacto cuando pintó el amplio frente del edificio de la Dirección de Sanidad y Control Animal.

Por último, Balmaceda explicó que “vamos a continuar con Mar del Arte en plazas y paseos públicos. Con el Emsur y la Dirección General de Espacios Verdes diseñamos un amplio programa para llegar a diferentes barrios. Además, estamos muy entusiasmados porque cada vez son más los artistas que quieren sumarse a la experiencia”.