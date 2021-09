"Acción Marplatense sabe recuperarse de una mala elección"

Acción Marplatense reconoció que estas PASO no fueron para nada alentadoras y se manifestaron preocupados, a pesar del acompañamiento de Vamos Con Vos, con Florencio Randazzo a la cabeza.

El precandidato a concejal, Fernando Telpuk aseguró que "estamos muy convencidos del proyecto que presentamos. Acción Marplatense tiene elecciones ganadas y perdidas y sabe recuperarse de una mala elección; somos optimistas hacia lo que viene el 14 de noviembre".

Por su parte, el precandidato a Senador , Horacio Taccone, fue contundente: "Claramente fue una muy mala elección, la polarización se siguió imponiendo y es algo preocupante. Si seguimos haciendo lo mismo no vamos a encontrar buenos resultados. También influyó la situación de las boletas porque en muchos casos no estaban y en otros, al no tener los colores tradicionales, no las podían visualizar".

"Hay posibilidades de mejorar en noviembre y no tenemos dudas de que somos la mejor alternativa para hacer un Concejo Deliberante equilibrado", cerró.