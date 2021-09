Montenegro resaltó la victoria y remarcó: “El acompañamiento fue muy contundente”

En conferencia de prensa, el intendente Guillermo Montenegro destacó la victoria contundente de Juntos en Mar del Plata. La lista de concejales del oficialismo se impuso por más de 20 puntos en la contienda electoral de este domingo.

"Estamos trabajando y escuchando permanentemente a todos los vecinos de la ciudad de Mar del Plata. Esto tiene que ver con un trabajo que estamos haciendo con toda la ciudad. Esto para nosotros es importante porque tiene que ver con hay que seguir escuchando. A partir de mañana seguiremos trabajando como lo venimos haciendo. Yo estoy realmente agradecido con este acompañamiento al trabajo que estamos haciendo juntos. Sabemos que es la ciudad mas linda del mundo", remarcó el intendente.

Además agregó que "también a nivel nacional hay un acompañamiento muy importante. Esto es importante para nosotros, pero terminó acá. Tenemos que seguir escuchando y buscando soluciones".

Cuando se le consultó por los resultados remarcó que "los resultados son claros. Ya con un 70% mesas escrutadas hay una diferencia entre Juntos y el Frente de Todos de 20 puntos. Nosotros somos laburantes y decidimos integrar un equipo junto a los vecinos de la ciudad".

"A nivel local no era la diferencia que esperábamos, por eso el agradecimiento a los vecinos. Yo no sé si hay una clave para esta diferencia. Nosotros trabajamos muchísimo en este año y medio, entendiendo que la reactivación era importante, no solo con lo económico también con lo emocional. Nuestro vinculo con el radicalismo es seguir trabajando todos juntos. Estamos todos acá", concluyó