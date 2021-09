Obeid: "No tenemos dudas que nuestras propuestas son las mejores"

Tras conocerse las proyección en el escrutinio provisorio de una dura derrota del kirchnerismo en Mar del Plata, el precandidato a Senador Provincial por el Frente de Todos en la Quinta Electoral, Pablo Obeid, dijo que "la cancha está un poco mojada y complicado el terreno con el marco de la pandemia".

"Para nosotros era importante consolidar la PASO y conquistar algunos sectores que tal vez tienen una cuestión de cansancio por este año y medio de pandemia", comentó el precandidato a Radio Mitre Mar del Plata.

Además, agregó que "organizar un acto electoral es difícil. Siempre con mucho esfuerzo porque estamos convencidos que es la mejor opción para que la ciudadanía se exprese".

"Nosotros y yo en particular no soy tan afín a las encuestas. Hay que trabajar fuerte para recomponer con ese sector. Nosotros no tenemos dudas que nuestras propuestas son las mejores para que los jóvenes no tengan que irse del país", finalizó el esposo de la titular de Anses, Fernanda Raverta.