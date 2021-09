"Fue un voto castigo contra el gobierno nacional"

Las PASO significaron un golpe para el oficialismo en todo el país, pero sobre todo en el territorio bonaerense. La oposición de Juntos por el Cambio, con sus dos listas, la de Diego Santilli y la de Facundo Manes, sumadas, se anotó una victoria contundente, por casi 5 puntos de diferencia, contra la boleta del Frente de Todos, encabezada por Victoria Tolosa Paz, en la carrera por las candidaturas a diputados nacional por la provincia de Buenos Aires, en la derrota menos esperada del oficialismo en una jornada en la que sufrió derrotas resonantes en los distritos más importantes del país.

En declaraciones a CNN Radio Mar del Plata, FM 88.3, la Directora de consultora Management and Fit, Mariel Fornoni, indicó que "siempre las elecciones de medio término lo que hacen es revalidar o no la gestión de gobierno. Por eso correlaciono muy bien los votos del oficialismo con el nivel de confianza que la gente tenga en el gobierno. O sea, vamos bien, te sigo apoyando, esto le pasó a Macri en el 2017, con Esteban Bullrich gana Cristina Fernández. Independientemente de Esteban Bullrich, en ese momento la gente aprobaba el plebiscito de gestión que estaba haciendo Macri. Mientras que tal vez al kirchnerismo le fue mal en el 2009 o en el 2013 cuando la gente no estaba aprobando lo que el gobierno estaba haciendo. Siempre las elecciones de medio término la juega más el gobierno que la oposición".

Y remarcó que "en definitiva esto fue lo que pasó, fue castigo. La aprobación de Alberto Fernández, nosotros teníamos una aprobación de gestión de 30 puntos. En general los oficialismos lo que hacen es en una elección de medio término, corroboran si la gentes está de acuerdo con el rumbo que está llevando el gobierno o no. El rumbo lo ratificó aproximadamente el 30% de la gente que era la que aprobaba la gestión del gobierno, el resto no. En cada pregunta que nosotros hacíamos, 6 de cada 10 no aprobaba lo que el gobierno estaba haciendo en términos de la gestión de la pandemia, 7 de cada 10 no aprobaba la gestión de la economía. Eso es un poco lo que se vio reflejado este domingo, que ya se venía viendo expresado en estos números".

“Se ratificó la desaprobación a la gestión económica y sanitaria que mostraban las encuestas.” @marielfornoni para @clarincom https://t.co/S9hx68MuYN — Management & Fit (@MyFconsultora) September 13, 2021

A continuación, Fornoni sostuvo que "me parece que la lectura es, primero, el respaldo a la gestión de gobierno que ha perdido del 2019 hasta ahora, perdió más de un millón 100 mil votos. La otra es que esto deja una Cámara en el Congreso con fuerzas que han variado, el equilibrio de las fuerzas a variado, algo que hace dos meses parecía como que este gobierno podía perder 2 ó 3 senadores, ya los últimos días se hablaba de 5 y terminaron siendo, si se ratifican los números en noviembre, 6 porque incluso en La Pampa, que era uno de los que se tenía en cuenta, también pierde senador. Eso modifica, no tener quorum propio en el senado y en diputados no alcanzar con propio y además poder perder la mayoría simple y que esta pudiera quedar en manos de Juntos".

"Me parece que desde ahí también hay una pérdida y la otra lectura tiene que ver con cómo queda la coalición de gobierno en su interior, no vio una apertura, un cierre de campaña donde prácticamente el protagonismo lo tuvo Cristina a un escenario de este domingo, cuando se conocían los números, donde Cristina estaba muy distante, con la cabeza gacha al costado y el que asumió la culpa fue Alberto Fernández. Me parece que este es un tema de ver cómo terminan realineando la coalición de gobierno para estos dos años que quedan", añadió.

Agregó que "la otra cuestión tiene que ver con cómo queda la oposición. Creo que la oposición también tiene que hacer una lectura de esto que pasó no es sólo mérito de la oposición, más allá de que en parte lo sea, pero también es un castigo a cómo viene desarrollando las cosas el gobierno. Bajo este esquema, la oposición también tiene que organizarse, un gran triunfo que se lleva Horacio Rodríguez Larreta, que de alguna manera fue el ejecutor de la campaña, de los candidatos, el que le dio apertura a otros espacios como la Unión Cívica Radical o a López Murphy en la ciudad de Buenos Aires, dejó tener una interna competitiva y abierta y más allá de las críticas que en algún momento se hacían en función de esto, creo que a la luz de los resultados hoy es uno de los grandes ganadores".

El FDT cosechó aproximadamente 31 votos a nivel nacional** La gestión de gobierno de AF se plebiscitó en las urnas. Nuestras encuestas ya marcaban una aprobación de 30.8% y una intención de votar a AF de 32.9%. La tendencia se verificó en las urnas@marielfornoni @JuanHedo pic.twitter.com/aq74geWFXZ — Management & Fit (@MyFconsultora) September 13, 2021

A renglón seguido, indicó que "videntemente todos los candidatos, me parece que el radicalismo hizo una buena apuesta y le fue muy bien. Hay muchas figuras que han tenido relevancia, pero de alguna manera, esto es motivo de haber reorganizado las fuerzas de la oposición y entender qué es lo que está buscando la gente. El hecho de que hoy Horacio Rodríguez Larreta tenga imagen positiva y buen nivel de aprobación de gestión tiene que ver con que durante la pandemia se veía una gestión más pragmática, menos ideologizada, pero con más respuestas hacia la gente. Esto es lo que está buscando hoy la política, la gente de la política, que termine resolviendo sus problemas".

"Llegamos a esta elección donde más del 50% de la gente decía que iba a votar en función de la economía, donde las principales preocupaciones de la gente tenía que ver con la economía, y los mensajes de campaña del gobierno tenían que ver con temas muy lejanos a esto. Votamos en una elección donde tenemos un nivel de pobreza muchísimo más alto del que teníamos en el 2001, y además de esto, en el 2001 no teníamos la ayuda social que el gobierno hoy destina para muchos sectores. Por lo cual, podríamos imaginarnos cómo estaríamos sin esa ayuda, y tenemos las jubilaciones y los salarios más bajos en dólares. El mayor número de desocupación de los últimos años. Entonces me parece que era muy difícil hablarle a la gente de otros temas que no sean especialmente de esto", resaltó.

Al mismo tiempo, subrayó que "de acá a dos meses, lo que muestra un poco lo que ha pasado en los últimos tiempos, es que el voto del Frente de Todos es que el que menos ha crecido entre las PASO y las general, es como más estático. La gente vota en ambas pero no acrecienta el número de votantes, por lo menos es lo que fue pasando hasta ahora. Siempre los que fueron creciendo más, tuvieron que ver con los espacios de la oposición que captan los espacios políticos que ya no tienen posibilidad, porque no crearon el piso o porque la gente prefiere tener un voto más estratégico, o porque aparecen nuevos votante que no habían votado en alguna oportunidad". "Entonces siempre el crecimiento favoreció más, por lo menos en estos últimos años desde que están las PASO, a la oposición que al Frente de Todos. Veremos qué pasa en esta oportunidad y con el gobierno, qué capacidad de reacción y cómo se reencamina la coalición del gobierno", manifestó.

Y sentenció: "No para que mejore la economía o un Alberto Fernández con un tono más componedor, más parecido al que tenía cuando había comenzado la pandemia, que era cuando él manifestaba como un creciente liderazgo. Pero la verdad es que hay muchas cosas en juego y es difícil remontarlo en estos dos meses. A mi me parece que este es como un tema más de fondo que tiene que ver con la confianza, no se recupera fácilmente. Cuando la gente te saca la confianza es muy difícil que te la vuelva a dar y menos en el corto plazo".

Al ser consultada sobre las fotos de los festejos del presidente Alberto Fernández en Olivos, Fornoni subrayó que "fue una de las cosas, me parece que no existe la gota que rebalsa el vaso si el vaso no está lleno. Obviamente que esto tocó una fibra muy sensible de mucha gente que tuvo que despedirse de su familiares por videollamada o cerrar sus empresas porque no podía ir a trabajar. Me parece que también tiene que ver con otro sentimiento que estaba aflorando en la gente durante el último año que tenía que ver con la corrupción, la impunidad. Todas estas cosas que parecen ser simplemente una foto, revivieron muchas de estas cosas".

"En ese momento, cuando nosotros hicimos una encuesta por este tema puntual, 1 de cada 5 votantes del Frente de Todos decía que podía cambiar su voto a partir de esto. Evidentemente tuvo que ver este tema", puntualizó.

Para finalizar, la consultora se refirió al futuro de la oposición tras el triunfo de este domingo. "Cuando escuchamos el mensaje de Santilli y Manes, todos los mensajes de la oposición fueron bastante tranquilos, sin mucho mensaje triunfalista, sin mucho festejo. Me parece que ese es el camino, no creérsela, porque lo que hay que escuchar es a la gente. En todo momento se hacía referencia a esto, a escuchar, y el error que cometería la oposición es pensar que esto es porque la gente los vuelve a elegir con los ojos cerrados. No, la geste castigo al gobierno, está buscando otra opción, y hay que hacer todo un camino para recuperar la confianza de la gente. Ayer con los discursos parecía que la oposición así lo había entendido, veremos qué pasa de aquí en adelante", finalizó.