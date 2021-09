Importante manifestación en Coronel Vidal para pedir justicia

Una gran cantidad de vecinos se juntaron frente a la Municipalidad de Coronel Vidal para pedir Justicia y mayor seguridad tras el asesinato de Tomás Bereciarte.

"Tomi salió y no volvió. Terminaron con su vida a sangre fría en la salida de un bar. En un pueblo donde andábamos tranquilos en cualquier horario donde se supone que nos conocíamos todos las caras", denunció una manifestante.

"Como sabemos que mañana no salimos o alguno de los nuestros y nos llega un llamado diciendo que alguien más lo mató de la manera más cruel que existe. No quiero esto para mi futuro, para el futuro de mis hermanos. Vivir con los huevos en la garganta porque lamentablemente te podes cruzar con un asesino el cual venía avisando con acciones que a alguien iba a terminar matando y no hicieron nada", agregó.

De acuerdo a los últimos datos, se supo que los dos hermanos, de 14 y 18 años, autores de la muerte Tomás, tenían en su haber antecedentes en la comisaria vidalense por hechos de violencia y amenazas con arma blanca. De hecho, también allanaron su vivienda y secuestraron varios cuchillos.

Tras el hecho y las manifestaciones, la Jefatura Comunal de Policía resolvió relevar al jefe de Calle de Coronel Vidal, Rolando Leiva, a fines de mejorar servicios e introducir nuevos métodos de trabajo en concordancia con el reclamo de la comunidad.