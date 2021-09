Indignante: no pudo votar por falta de troqueles en la mesa

Amontonamiento de gente, falta de organización, errores en el padrón y falta de troqueles son algunos de los problemas que se encontraron los ciudadanos marplatenses al ir a votar.

Este último es el caso de Claudia Cachés, una vecina que se acercó a la escuela Peralta Ramos con su número de orden para ejercer su derecho al voto, pero no pudo hacerlo por la falta de planillas.

"Pedí por autoridades, fiscales, nadie me dio una respuesta. Me mandaron a hacer la denuncia a la policía para poder justificar el no voto, pero yo quería que me explicaran qué había pasado que faltaban 7 páginas de troqueles", manifestó en diálogo con El Marplatense.

Además, resaltó la falta de predisposición por parte de los responsables para resolver esta situación. "Las autoridades del colegio y de la votación, tanto fiscal como el presidente de mesa, todo el mundo se alzó de hombros como diciendo no molestes, andá a la policía a hacer la denuncia y listo. Tuve que informarme por mi cuenta cómo hacer para reclamar como corresponde, como ciudadana".

Ante la falta de respuesta, se presentó en la fiscalía Nº 2, ubicada en Av. Independencia al 3100, para radicar la denuncia. Sin embargo le pidieron que mande un mail a la Junta Electoral para que tomen conocimiento del hecho.