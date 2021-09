Caso "El Durazno": "No podremos dar ninguna información oficial hasta que el juicio termine"

Tres jóvenes serán enjuiciados a partir de este martes en un juicio por jurados por el abuso sexual de una adolescente de 14 años en el camping "El Durazno", ocurrido en la madrugada del 1 de enero de 2019.

Tomás Jaime (24), Lucas Pitman (22) y Juan Cruz Villalba (24) son los tres imputados por "abuso sexual con acceso carnal calificado" que se someterán al juicio conducido por el juez Fabián Riquert, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3.

En el debate también intervendrán los fiscales Florencia Salas y Guillermo Nicora, quienes estuvieron a cargo de la instrucción de la causa. Este último fue recusado por uno de los abogados defensores, algo que el juez Riquert rechazó.

El motivo de la demora, lo explicó Maximiliano Orsini: "El debate inicia más tarde. Tuvimos una incidencia de recusación por parte de la defensa hacia el Dr Guillermo Nicora fundada respecto a un tema probatorio pero fue rechazada".

Por otra parte, el juicio no será público debido a que "el Juez ordenó, con apoyo en la Ley de Victimas y en la Convención del Derecho del Niño y en las recomendaciones internacionales sobre Protección de las mujeres vulnerables, que todo lo que tenga que ver con la vida privada o pueda afectar a la menor, no se pueda publicar. Lo lamentamos porque la propia familia quisiera ventilar esto públicamente. Es un debate que hay que dar, sobre todo cuando la víctima tiene voluntad de que se publicite, pero acatamos la orden del juez. No podremos dar ninguna información oficial hasta que el juicio termine".

"Tenemos que empezar la elección de los jurados y una vez que se termine tendrá lugar los alegatos de apertura y presentar los testigos", dijo Orsini sobre los pasos a seguir en lo que será "el primer juicio que se hace en pandemia en Mar del Plata", celebró Nicora.