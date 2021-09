Margarita Stolbizer: “El Gobierno se debilitó muy rápido y eso es peligroso”

Margarita Stolbizer, candidata a diputada nacional de Juntos, afirmó en CNN Radio que en la Argentina quienes están en el poder sufren “la soberbia de los ganadores”, razón por la cual “cortan el diálogo”, algo que a su criterio ocurrió ahora con Alberto Fernández y en su momento con Mauricio Macri.

En el resultado del domingo en las PASO, estruendosamente adverso para el oficialismo, hubo “una cuestión multicausal. En primer lugar por la economía, que se mezcló con los coletazos de un Gobierno cada vez que cometió tropelías y cuya estrategia es la impunidad. La gente percibe que no se preocuparon por los problemas del pueblo”, expuso la candidata a diputada nacional, quien acompañó en las primarias al radical Facundo Manes en la lista bonaerense de Dar el Paso.

“En 2017, Macri ganó las legislativas y ese fue el punto que los subió a él y a muchos de su gobierno a la soberbia de los ganadores. Creyeron que solos podían con todo y no supieron escuchar”, evaluó la presidenta del Partido GEN en el programa Café con Pepe.

El Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner “se debilitó muy rápido, antes de la primera mitad, y eso es peligroso institucionalmente”, consideró, a la vez que remarcó que no cree que el oficialismo “tenga la capacidad” para revertir los guarismos en las generales de noviembre.

“Es un gobierno mediocre y de gente que va mintiendo. No logrará nada con cambios en el Gabinete, que me parecen lógicos y necesarios. Hicieron una muy mala gestión de la pandemia. La señora de Kirchner, cuando no la votan, cree que es la gente que no la merece. Se enojan con los que no los votan en lugar de hacer una autocrítica. No hay posibilidades de que reviertan la situación. Ahora tienen que arreglar algo del desastre que causaron”, sopesó.

En diálogo con Gastón Recondo y Jorgelina Vidal, Stolbizer señaló que “hay que esperar 48 ó 72 horas para ver la situación de un cambio de ministros. Lo esperable es la radicalización, porque ya mostraron lo que son. Jamás han hecho autocrítica. El país necesita que la respuesta sea bajarse del pedestal”.

“En la Argentina tenemos que reivindicar esta posibilidad de ejercicio de elecciones libres, democráticas y limpias, que nos permite cada dos años premiar o castigar, exigir, reclamar. Estuvo clara la manifestación contundente de una ciudadanía que está harta de muchas cosas. Está más que probado que la gente tiene una tendencia a la protesta cuando le va mal y la mayoría de los argentinos padece una restricción de sus ingresos, que no alcanzan. Son los temas de la economía, que a veces la política no habla porque se concentra en la macro en lugar de pensar en dar respuesta a esta economía de la vida cotidiana. El desafío que nos pone las elecciones es, para el Gobierno, intentar cambiar el rumbo, mientras que para la oposición hay una encomienda que dice háganse cargo porque esto no da para más y nos obliga a actuar con responsabilidad para no repetir errores que se cometieron en el pasado”, analizó.

“Lo que la gente quiere es tener un trabajo. También hay un hartazgo de quienes se han mostrado desde el Gobierno como una casta que gobierna por encima de la ley. La ley no los alcanza a ellos. Todos los demás tenemos que cumplir con las normas y ellos sienten que están afuera. Lo han demostrado colándose en la fila de las vacunas, festejando cumpleaños cuando los demás no podían”, desgranó en otro tramo de la entrevista.

Según Stolbizer, Facundo Manes, quien compitió en la interna de Juntos con Diego Santilli, hizo una elección auspiciosa: “El está conforme con la cantidad de votos que sacó. Nos parece un muy buen resultado, digamos que estamos 60 a 40 en la interna. Creo que lo importante es lo que sumamos en conjunto. Lo importante ha sido el mensaje del domingo a la noche de Santilli y Manes, expresando que en adelante se va a trabajar en conjunto para dar la respuesta que la población está pidiendo. Es la primera experiencia electoral de Facundo y ha sido extraordinaria”, cerró.