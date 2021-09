Néstor Grindetti: “Ser propositivo es lo que caracterizó a Santilli en la campaña”

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, aseveró en CNN Radio que “la ciudadanía ha enviado un mensaje a la política en general de que está muy atenta a que no se produzca una llegada con más diputados del oficialismo a la Cámara, que la pondría en una situación de hegemonía peligrosa”.

“El hecho de que haya más oposición legislativa nos da garantías de que la democracia gana en calidad”, agregó durante el programa La mañana de CNN, que conduce María Laura Santillán.

El jefe de campaña de Diego Santilli remarcó que “es increíble la preocupación de los padres en el tema de la educación, aunque la inseguridad sea la inquietud más grande”.

“El caso más patético que me ha pasado es que una madre me dijera que su hija empezó primer grado en 2019, no hizo nada de segundo, el año pasado pasó a tercero y este año tampoco fue; es patético que un chico que está dando los primeros pasos en educación esté dos años sin ir al colegio. Y esa preocupación está muy presente en los vecinos. En Villa Jardín, un barrio muy populoso en Lanús, me han mostrado celulares que no son de última generación y me han dicho que sus hijos intentan tomar clases desde ahí, con problemas de conectividad", relató.

“Ser propositivo es lo que caracterizó al Colo Santilli en esta campaña”, destacó.

“La sustentabilidad del desarrollo de una sociedad es la educación. Por eso debe tener una importancia superlativa el tema ahora mismo”, evaluó.

“Miguel Ángel Pichetto creó el término pobrismo: una cosa es darle las oportunidades a la gente que hoy forma parte de la pobreza de Argentina para que salga de eso y otra cosa es asistirlos para que cada vez estén más dentro de eso. El populismo reparte lo que no existe, reparte papeles de colores. Hoy ese nivel social se dio cuenta de que el Gobierno los tiene cada vez más cautivos y nunca van a salir con las políticas vigentes”, desgranó.

“Hay una diferencia de la campaña de Santilli respecto de la de nuestros rivales, que son las propuestas, con proyectos de ley redactados”, consideró en otro pasaje de la entrevista.

“El Gobierno está paralizado, creo que no sabe salir de la crisis en la que ellos mismos nos han metido, y ese va a ser nuestro diferencial. Hoy tenemos muchísimos jóvenes sin trabajo y otros que trabajan en negro: la propuesta de Santilli es que por cinco años a los jóvenes de hasta 35 se los tome en blanco y no se paguen aportes patronales”, cerró.